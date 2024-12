MasterChef prima puntata e già prime lacrime! Pavan bacchetta

Questa sera su Sky Uno è andata in onda la prima puntata di MasterChef, il talent show dedicato agli aspiranti chef. Rispetto alle precedenti edizioni il format presenta alcune novità. Tra queste c’è quella dell’all in, che consiste nel decidere se completare il proprio piatto in dieci minuti tentando di ottenere i tre si per conquistare il grembiule bianco e giocandosi il tutto per tutto oppure se sottoporsi al giudizio degli chef con la metà del tempo ma avendo la possibilità di ottenere il grembiule grigio anche con solo due si. Inoltre i tre giudici, Antonino Cannavacciolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli sono stati affiancati nella fase di selezione da un’altra chef, Chiara Pavan, che ha bacchettato alcuni concorrenti. Altri sono scoppiati in lacrime, come già accaduto nelle precedenti edizioni.

A loro si è unita anche Chiara Pavan, a cui è stato affidato il compito di seguire i concorrenti durante la fase di preparazione. La chef si è mostrata molto esigente, in particolare ha bacchettato alcuni concorrenti per come tenevano la loro postazione di lavoro. Pavan ha nello specifico lamentato il disordine e la disattenzione di alcuni aspiranti chef che ha prontamente rimproverato.

Inoltre una delle concorrenti, Mary, le ha lanciato una sfida. Questa ha difatti affermato che il suo piatto fosse meglio di quello che la chef aveva mangiato al ristorante di Bottura. Tuttavia, quando Giorgio Locatelli ha invitato la collega ad assaggiare il piatto, Pavan ha commentato dicendo che non era al livello di quello precedentemente mangiato. L’aspirante chef è comunque riuscita ad ottenere il grembiule bianco.

Lacrime a MasterChef

Non sono poi mancate, come avvenuto anche nelle scorse edizioni, le lacrime. Una delle concorrenti, Marta, è difatti scoppiata improvvisamente a piangere mentre presentava il suo piatto ai giudici. Nello specifico la ragazza si è detta non soddisfatta di quanto preparato, venendo rassicurata dagli chef e dal fidanzato presente con lei al provino. Proprio in merito al ragazzo i giudici hanno ironizzato chiedendole se fosse stato lui a farla piangere! Marta, tuttavia, non è stata l’unica a scoppiare in lacrime. Prima di lei, difatti, un altro aspirante chef si è commosso proponendo una ricetta della nonna che, secondo lui, non era riuscito a realizzare come lei avrebbe voluto. Tuttavia entrambi hanno conquistato il grembiule grigio. Ci sono state anche lacrime di gioia come quelle di Reza, di origini iraniane, che si è giocato con successo l’all in ottenendo tre si.