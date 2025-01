MasterChef, scappano parolacce: Mary punge Alessia, Sara Katia?

Nella puntata di MasterChef Italia andata in onda questa sera su Sky Uno si sono delineate sempre più le antipatie tra i concorrenti di questa edizione. Una delle rivalità di quest’anno è sicuramente quella tra Mary ed Alessia. La prima non ha difatti mancato l’occasione di giudicare negativamente il piatto preparato dall’avversaria alla Mystery Box. Addirittura le è scappata una parolaccia! Anche Sara si è abbandonata ad un turpiloquio, probabilmente riferito a quanto preparato da Katia. Scopriamo meglio che cosa hanno detto.

Come di consueto questa sera è andata in onda su Sky Uno un’altra puntata di MasterChef Italia, il talent show che mette alla prova gli aspiranti chef. I concorrenti hanno dovuto iniziare la gara con una Mystery Box, dovendo cucinare dei ravioli giganti o delle lasagne in miniatura. Uno dei piatti chiamati tra i migliori dai giudici è stato quello di Alessia. Quest’ultima ha presentato “Piccole Gioie”, precisamente delle lasagnette al ragù di funghi e besciamella. Al momento della spiegazione del suo piatto, Mary non ha mancato occasione per giudicare negativamente la sua avversaria.

Nello specifico l’aspirante chef ha affermato chiaramente “Dai che fa c*****!”, lasciandosi scappare perfino una parolaccia! Poco dopo, non contenta, ha addirittura rincarato la dose. Ad una puntualizzazione da parte dei giudici al piatto presentato da Alessia, Mary ha difatti aggiunto “E invece faceva proprio pena!”. Che tra le due sia iniziata una rivalità fin dalle prime puntate è cosa risaputa.

La parolaccia di Mary non è stata l’unica della serata. Anche Sara, sempre durante la prova della Mystery Box, si è difatti scappare un turpiloquio. Questa volta la vittima del giudizio negativo potrebbe essere stata Katia, a cui i giudici avevano fatto delle puntualizzazioni. La concorrente, in seguito al parere sul suo piatto da parte degli chef, ha commentato dicendo che avrebbe dovuto continuare a cucinare. Subito dopo si è sentita Sara fare una citazione. Precisamente l’aspirante chef ha citato la canzone di Totò “Miss, mia cara miss” a cui ha aggiunto ironicamente “Sei caduta nel c****” in napoletano, unendola ad una canzone dei Squallor. Non è ben chiaro, tuttavia, se ce l’avesse con Katia oppure con il suo stesso piatto.