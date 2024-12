MasterChef: golden pin, ‘lupo’ penalizza compagni e primi eliminati

Questa sera su Sky Uno sono andate in onda altre due puntate di MasterChef Italia, il talent show per aspiranti chef. In seguito alle selezioni i tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli hanno scelto i concorrenti che sono andati a formare la master class di quest’anno. Questi si sono sfidati in diverse prove ed al termine dell’Invention test e del Pressure test si sono scoperti i due che hanno dovuto abbandonare per primi la competizione. Di seguito il recap di tutte le prove e gli eliminati della puntata.

MasterChef non si ferma neppure durante le feste natalizie. Nonostante sia la serata di Santo Stefano, difatti, il cooking show di Sky Uno è andato regolarmente in onda come ogni giovedì. La prima puntata è iniziata con la Mystery box, dove i concorrenti hanno dovuto creare un piatto a forma di nido che ricordasse le proprie origini. I migliori della prova sono stati Franco, Claudio e Laura. A vincere è stato Claudio che ha quindi ottenuto la golden pin. Successivamente i concorrenti si sono dovuti sfidare nell’Invention test creando un piatto con i profumi ed i sapori del bosco. La prova tuttavia è stata caratterizzata anche da un imprevisto: gli aspiranti chef hanno dovuto scambiarsi di postazione finendo quindi l’uno il piatto dell’altro se scelti da Claudio, soprannominato ‘il lupo’.

Claudio ha scelto Samuele e Reza e Giulio e Jack, decidendo poi di utilizzare già la sua golden pin. Il vincitore della prova è stato Simone G.. I piatti peggiori, invece, sono stati quelli di Simone B., Laura e Reza. Il primo eliminato è stato Simone B. che ha quindi dovuto abbandonare la cucina di MasterChef. I concorrenti hanno successivamente dovuto affrontare la prova in esterna. Simone G., vincitore della prova precedente, ha scelto il grembiule rosso, nominando capitano della brigata avversaria Mary.

Le squadre sono state quindi le seguenti:

Brigata rossa: Samuele, Jack, Giulio, Linda, Claudio, Ilaria, Reza.

Brigata blu: Katia, Anna, Martina, Laura, Gianni, Gaetano, Franco, Alessia.

Ha vinto la brigata blu. Quella rossa ha quindi dovuto affrontare il Pressure test. I concorrenti hanno dovuto indovinare i tipi di polpette ed i relativi ingredienti. I tre ad aver sbagliato sono stati Claudio, Simone G. e Giulio che hanno quindi dovuto affrontarsi per tornare in balconata mentre gli altri si sono salvati già al primo turno. I concorrenti hanno dovuto cucinare due tipi di polpette a testa. Al termine della prova il peggiore è risultato Giulio che è stato quindi il secondo eliminato dalla cucina di MasterChef.