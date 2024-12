MasterChef: che fine hanno fatto i vincitori di ogni edizione

E’ da poco iniziata su Sky Uno la nuova edizione di MasterChef Italia, il talent show per aspiranti cuochi. I tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli hanno selezionato coloro che faranno parte della master class di quest’anno e si contenderanno il titolo di MasterChef 2024. Il programma è già alla sua tredicesima edizione e sono quindi tanti i suoi vincitori. Molti di loro sono diventati chef professionisti, tra chi ha aperto il proprio ristorante e chi è entrato in importanti cucine. Non proprio tutti, però, sono riusciti a coronare il loro sogno di lavorare nel mondo della cucina. Scopriamo meglio che fine hanno fatto oggi tutti i vincitori di MasterChef.

MasterChef 1: Spyros Theodoridis

Il vincitore della prima edizione di MasterChef è stato Spyros Theodoridis, di origini greche. Dopo la sua esperienza all’interno del talent show di Sky, il cuoco ateniese naturalizzato modenese ha lavorato nelle cucine di diversi ristornanti. Successivamente ha iniziato a girare il mondo lavorando come private chef.

MasterChef 2: Tiziana Stefanelli

In molti ricorderanno Tiziana Stefanelli, l’avvocato di MasterChef 2. In seguito alla sua vittoria, Tiziana ha aperto un proprio ristorante a Roma ed è apparsa in diversi programmi televisivi dedicati alla cucina. Successivamente ha lasciato l’Italia per Singapore, dov’è diventata testimonial della cucina italiana.

MasterChef 3: Federico Ferrero

La terza edizione di MasterChef è stata vinta dal medico Federico Ferrero. Tra tutti i vincitori del talent è quello che è rimasto più lontano dai fornelli. Federico ha difatti continuato la sua attività di nutrizionista, diventando in parallelo un giornalista ed un critico gastronomico.

MasterChef 4: Stefano Callegaro

La vittoria della quarta edizione di MasterChef da parte di Stefano Callegaro fu causa di numerose polemiche. Stefano venne difatti accusato di essere già un cuoco professionista e di conseguenza la sua partecipazione al talent non doveva essere consentita. Callegaro ha tuttavia dimostrato la sua innocenza ed oggi continua a lavorare nelle cucine di alcuni ristoranti gourmet e si occupa di consulenze relative al mondo della cucina.

MacterChef 5: Erica Liverani

La vincitrice di MasterChef 5 Erica Liverani ha aperto una sua grastronomia-pastificio a Ravenna. In parallelo cucina per eventi.

MasterChef 6: Valerio Braschi

Valerio Braschi, vincitore di MasterChef 6, è stato il vincitore più giovane di tutte le edizioni del talent. Ha difatti partecipato al programma quando aveva solo 18 anni. Dalla sua vittoria ha lavorato in numerosi ristoranti, aprendone anche di propri. A pochi giorni dall’inizio della 14esima edizione ha annunciato anche l’apertura di un suo ristorante panoramico nella zona del Duomo di Milano.

MasterChef 7: Simone Scipioni

Tra tutti i concorrenti di MasterChef, Simone Scipioni è tra coloro che più hanno commosso per la propria storia. Cresciuto senza genitori, da quello che si sa Simone è rimasto nel suo paesino Montecosaro. Non ha mai smesso di cucinare ed è diventato un sommelier.

MasterChef 8: Valeria Raciti

Dalla sua vittoria di MasterChef 8 Valeria Raciti è stata food influencer, consulente ed attualmente lavora stabilmente in un ristorante in Sicilia dove sarà resident chef per tutta l’estate.

MasterChef 9: Antonio Lorenzon

Dopo la vittoria della nona edizione di MasterChef, Antonio Lorenzon ha scritto un libro di cucina e ora fa il consulente per diverse aziende ed è uno chef privato. Per quanto riguarda la vita privata, ha sposato il suo compagno Daniel, a cui chiese di sposarlo proprio in diretta durante la finale di MasterChef. Infine Antonio ha anche fatto un’apparizione nel programma Ciao Darwin.

MasterChef 10: Francesco Aquila

In molti lo ricordano per la sua espressione “Zio Bricco!”. Francesco Aquila, vincitore della decima edizione di MasterChef, da maitre è diventato influencer e conduttore televisivo. Ha difatti condotto alcuni programmi su Food Network e pubblicato il suo libro di ricette. Inoltre lavora anche come consulente per alcune aziende.

MasterChef 11: Tracy Eboigbodin

Tracy Eboigbodin ha vinto MasterChef 11 portando nel programma la sua idea di cucina fusion tra Italia e Nigeria. Dopo la sua partecipazione al talent ha pubblicato il suo libro di ricette e lavora come influencer, consulente e chef per eventi privati.

MasterChef 12: Edoardo Franco

Dopo la vittoria di MasterChef 12 e la pubblicazione del suo libro di ricette, Edoardo Franco è comparso in numerosi programmi televisivi. Ricordiamo la sua partecipazione a Stasera C’è Cattelan e soprattutto al reality show L’Isola Dei Famosi. Si è quindi lanciato in un settore un po’ diverso dalla cucina, sebbene non abbia mai smesso di cucinare. Inoltre, esattamente come promesso in caso di vittoria, si è lasciato tagliare i capelli da Bruno Barbieri in piazza Duomo.

MasterChef 13: Eleonora Riso

L’ultima vincitrice di MasterChef è stata la giovane Eleonora Riso. Quest’ultima ha lamentato il fatto di non essere stata richiamata da nessuno chef dopo la sua partecipazione al programma. Al momento sta collaborando con i circoli Arci e spesso pubblica sui social video in compagnia di un altro concorrente della stessa edizione, Niccolò Califano.