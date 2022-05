MasterChef, potrebbe tornare uno storico giudice: ecco di chi si tratta

MasterChef Italia è uno dei programmi culinari più popolari della televisione italiana. Arrivato alla sua undicesima edizione, conclusasi lo scorso 3 marzo 2022, la giuria del talent ha visto avvicendarsi vari professionisti del campo della ristorazione. A quanto pare una delle colonne portanti dei primi anni dello show potrebbe presto tornare a vestire i panni di giudice.

Lo storico volto in questione è Joe Bastianich, diventato celebre in Italia proprio prendendo parte alla giuria di MasterChef Italia. Dopo 8 edizioni, nel 2019, Bastianich ha deciso di abbandonare lo show. A quanto pare, però, il suo addio non è da considerare davvero definitivo.

Joe Bastianich tornerà a vestire i panni di giudice di MasterChef? Secondo le ultime dichiarazioni del 53enne non si tratta di qualcosa di così assurdo, anzi. L’imprenditore americano, intervistato ai microfoni del Corriere della Sera, ha risposto sinceramente ad una domanda riguardante la sua esperienza al talent show culinario fianco di cuochi come Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo.

A quanto pare il 53enne ha un bellissimo ricordo degli anni passati come giudice: “MasterChef ha rappresentato un bellissimo percorso della mia vita”, ha dichiarato Bastianich. Quest’ultimo è diventato molto popolare in Italia, partecipando a numerosi programmi televisivi come Name That Tune – Indovina la canzone, Amici Celebrities e Italia’s Got Talent, dove ha ricoperto il ruolo di giudice dal 2020 al 2021.

Ma c’è di più. Bastianich non è solo nostalgico guardando al suo passato a MasterChef. L’imprenditore ha anche ammesso di sentire la mancanza di quei tempi, aprendo a tutti gli effetti a un ritorno: “Sì, mi manca. Vediamo che succede”, ha confessato l’imprenditore. Ci sono effettivamente trattative in corso o si tratta solo di un desiderio del 53enne?

Joe Bastianich ha lasciato MasterChef nel 2019. L’americano è stato giudice durante la prima stagione in assoluto del programma, nel 2011, su Cielo. Tre anni fa, poi, l’improvvisa decisione di lasciare il talent annunciata con un videomessaggio in cui ha spiegato di voler prendere una pausa per provare cose nuove. Poco dopo, poi, l’imprenditore di origini italiane è approdato a Italia’s Got Talent. Effettivamente il 53enne ha sempre parlato del suo addio a MasterChef come una “pausa”. Ciò presuppone quindi un suo ritorno, prima o poi? Staremo a vedere.

Il trio attuale dei giudici di MasterChef è composto da Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Si tratta di un gruppo ben oliato, denominato da Barbieri “il trio perfetto”. Questa sua frase, affermata lo scorso febbraio 2022 a TvTalk, è stata vista da molti come una frecciatina velata nei confronti dei suoi colleghi precedenti, Carlo Cracco e proprio Bastianich. Il cuoco ha anche commentato il percorso di quest’ultimo a Le Iene, di cui è inviato da quest’anno. Barbieri ha ironizzato dicendo ambiguamente che l’americano “Ce l’ha un po’ dentro… Un po’ Iena”. Si scherza o c’è del rancore?