MasterChef, morta a 54 anni Ilenia Bazzacco: il tragico annuncio del marito Marco

La food blogger Ilenia Bazzacco è morta a soli 54 anni, nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 settembre. Originaria di Asolo, piccolo comune in provincia di Treviso, era diventata popolare a livello televisivo per aver partecipato a MasterChef Italia nel 2011. Si classificò terza. Da circa tre anni, lottava contro un tumore ovarico. Accanto a lei ci sono stati il marito Marco, i figli Riccardo e Andrea (gemelli nati nel 1998) e la sua famiglia d’origine. La notizia della scomparsa l’ha data il marito, ricordando quanto la moglie fosse piena di vita ed affrontasse tutte le situazioni con entusiasmo.

Ilenia Bazzacco morta a 54 anni: aveva partecipato a MasterChef nel 2011

“Ilenia era una donna vulcanica. Qualsiasi cosa facesse, riusciva a portarla a un livello altissimo, ma senza ostentazione, con una naturalezza che lasciava quasi disarmati. Era così in cucina, ma anche in tutte le passioni che incontrava lungo la strada. Era una fuoriclasse, ma non si è mai sentita tale”. Così Marco sui social nel commemorare la moglie.

Ilenia aveva sempre avuto la passione per la cucina. E proprio grazie a quella passione fu arruolata nel cast dei concorrenti di MasterChef Italia nel 2011. Fu l’occasione per farsi notare e per mostrare le sue doti culinarie coltivate tra le mura di casa, nell’amata terra veneta alla quale restò sempre ancorata. Dopo aver raggiunto la finale nel programma, ottenendo la medaglia di bronzo, aveva condotto per sette anni “2 chiacchiere in cucina”, su 7Gold.

Erano anche arrivate le collaborazioni con aziende del settore alimentare. E ancora, si era mossa nel campo dell’editoria, oltre a essere diventata content creator, home economist, food stylist, personal chef e fotografa. Aveva poi fatto nascere e crescere “Timo e Vaniglia”, un progetto che con il passare degli anni è diventato un punto di riferimento per migliaia di appassionati di cucina.

Su Instagram aveva sfondato la soglia dei 72mila follower. Nel frattempo aveva continuato a collaborare sui social con importanti aziende. Nonostante il successo, non si è mai montata la testa. Il marito ha sottolineato come Ilenia sia sempre rimasta legatissima alla cucina e alla sua terra d’origine, il Veneto.

Il marito Marco: “Ilenia mamma eccezionale e moglie straordinaria”

“Lei era orgogliosamente legata alla cucina della sua terra e alla tradizione veneta – ha evidenziato Marco -. Era una persona che non smetteva mai di studiare e di cercare nuovi sapori. Del radicchio trevigiano si definiva scherzosamente una “portatrice sana”: le piaceva raccontarlo, valorizzarlo, far conoscere ciò che apparteneva al nostro territorio”.

Marco ha anche raccontato che era sempre rimasta umile, felice di essere una casalinga. “È stata una mamma eccezionale, una moglie straordinaria, una zia presente”, ha continuato il vedovo, aggiungendo che Ilenia è sempre stata guidata da una curiosità inesauribile, che la spingeva a studiare giorno e notte con il fine di scoprire qualcosa di nuovo.

“In cucina aveva una sensibilità particolare per i sapori, gli abbinamenti, gli ingredienti. Ma ciò che più colpiva era la semplicità con cui faceva tutto”, ha riferito Marco, che ha poi menzionato due donne: la zia materna Doris Andreatta e la suocera Ester Ferraiuolo. “Le sono state accanto in maniera straordinaria”, ha concluso. Nell’ultimo periodo la malattia l’aveva inesorabilmente fiaccata, costringendola a rallentare i ritmi. I funerali si svolgeranno alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Casella d’Asolo.