Anna vince Masterchef, il web si ribella: edizione banale (analisi)

Masterchef 2025 è appena terminato e la vittoria di Anna Zhang sta facendo molto discutere. Mentre i casting per la prossima edizione sono già stati aperti, c’è chi non ha perso occasione di commentare questa stagione come una tra le più scontate rispetto a quelle passate. Sul web, infatti, si legge che nel corso delle puntate non si è mai percepito un senso di suspense e che fin dall’inizio molti avevano capito che la vincitrice sarebbe stata lei.

Verso la fine della serata, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno spiegato di aver premiato il concorrente che nel corso della stagione ha tirato fuori la creatività, determinazione e tecnica. Eppure, su X sono tanti gli utenti che si distaccano dalla loro scelta, puntando il dito su Anna.

Anna vincitrice di Masterchef

Fin dall’inizio Anna Zhang ha mostrato di sapere tenere testa ai suoi compagni e avversari. Il mio viaggio, un piatto attraverso cui ha raccontato la sua storia, ha conquistato i tre giudici che sono rimasti esterrefatti da così tanta bravura e capacità artistiche oltre che culinarie. Infatti, la pietanza composta da gyoza di verdure, tofu e shiitake su salsa al caprino, con teriyaki al miele, pesto di noci, erba cipollina e menta, si è rivelata una vera opera d’arte che le ha fatto ottenere immediatamente il grembiule bianco.

Dunque, Anna è emersa subito per la sua creatività e il talento che le ha fatto vincere prove importanti come la prima Red Mystery Box e la Golden Pin con il piatto Che cavolo di cuore.

Nella fase finale, invece, ha portato un menù intitolato L’Eden di YilAnna, un mix di originalità, eleganze e tecnica che le hanno fatto conquistare direttamente il podio. A partire dall’antipasto Albero della vita e il suo elisir, composto da chips di riso verdi con capasanta marinata, mela verde e daikon, aioli alla menta, zenzero e finger lime, accanto un elisir di kombucha e agrumi. Il primo piatto poi chiamato Il sorriso di mia madre, in onore della sua famiglia, era composto da ravioli ripieni di garusoli, fungo ostrica e guanciale, tobiko e dashi di zafferano. Il secondo, Il potere del tempo, ha messo in risalto la cucina orientale, cucinando la pancia di maiale stufata e laccata alle spezie, insalata croccante di cetrioli, susine gialle, peperoncino e ricci di mare. E per finire, il dessert Uguale babà no? attraverso cui ha proposto una versione di babà rivisitata al rum e osmanto, mousse di mozzarella e cocco, olio al tagetes.

Il parere del pubblico

Eppure, il pubblico fedele a Masterchef ha avuto da ridire sulla sua vittoria. Su X, in particolare, c’è chi ha fatto il tifo per lei fin dal primo momento e chi, invece, ha puntualizzato su alcuni aspetti della sua performance culinaria, ponendo l’attenzione su uno dei suoi piatti del menù L’Eden di YilAnna. Per molti telespettatori il dolce realizzato dalla vincitrice è stato “imbarazzante”.

Inoltre, la maggior parte ha ritenuto l’edizione noiosa e scontata, sottotono rispetto al passato. Il motivo? Volendo fare un’analisi è possibile che il pubblico si sia stufato delle prove che in ogni stagione si ripetono e vorrebbe vedere delle novità. Poi, qualcuno ha bocciato totalmente il cast del 2025, spiegando che in precedenza i concorrenti erano molto più preparati.

Dunque, non ci resta che attendere la prossima edizione per scoprire se gli autori abbiano accolto i consigli dei fans che da anni non perdono occasione di seguire uno dei programmi più attesi della televisione.