Masterchef Italia: è morta l’amatissima concorrente Anna Martelli

Una pessima notizia per tutti gli appassionati di Masterchef Italia. Anna Martelli, concorrente del cooking talent show per eccellenza, è morta all’età di 74 anni. A riportare la news in anteprima è stato Il Messaggero, mentre la trasmissione ha reso omaggio ad Anna via social con un post dedicato.

Ecco quello che leggiamo sui profili del programma di Sky Uno:

Con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di MasterChef Italia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo Maciste.

La concorrete dell’ottava edizione di Masterchef Italia si era fatta amare moltissimo nel programma, per la sua spontaneità e simpatia. Anna Martelli era un po’ la nonna del gruppo, quella che aveva sempre una parola buona per tutti, persino un po’ troppo, a volte. A renderla un personaggio della trasmissione oltre al suo caratterino era proprio una parlantina diventata motivo di ironia particolarmente da parte di chef Antonino Canavacciuolo.

Anna Martelli, di cui non ci sono date sapere le cause della morte, al suo primo casting aveva raccontato di venire da Pecetto Torinese. La concorrente si era dimostrata fin da subito una donna “smart”, espertissima di Whatsapp e Messenger. In trasmissione, la Martelli (che si definiva “violenta, come un trattore”) parlava spesso del suo compianto marito morto nel 2016, Maciste (anche se il suo vero nome era Salvatore), da lei definito come un uomo “grande e bello”. La pensionata si era posizionata 13a all’edizione vinta dalla segretaria catanese Valeria Raciti.

La notizia della tragica scomparsa di Anna Martelli arriva come un fulmine a ciel sereno per tutti gli appassionati del programma, visto e considerato che la donna era fra le concorrenti più amate sui social. Proprio di recente, fra l’altro, altri due ex concorrenti del cooking show ci hanno lasciato. Stiamo parlando da un lato di Alberto Naponi, scomparso il 25 gennaio del 2021, e più di recente del ben più giovane Paolo Armando, conosciuto fra i giudici chef con il simpatico soprannome di “La Tigre”.

Anna Martelli era attiva da qualche anno su Instagram, dove sul suo profilo (che oggi vanta più di 4000 followers) pubblicava selfie e foto dei suoi manicaretti. Il suo ultimo post prima della scomparsa risale al dicembre del 2019.