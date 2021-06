Masterchef, Paolo Armando è morto: addio alla “tigre” dello show

Lutto nel mondo di Masterchef Italia: è morto Paolo Armando. La notizia ha sconvolto il pubblico e i fan del cooking show in onda su Sky, anche perché giunta improvvisamente. Durante il programma, a cui ha partecipato nella quarta edizione in onda tra dicembre 2014 e marzo 2015, Paolo è stato soprannominato la tigre di Masterchef. E proprio così viene ricordato oggi, anche dai tanti fan che stanno scrivendo messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.

Paolo Armando di Masterchef aveva 49 anni, era un informatico e lavorava come dipendente presso la Provincia di Cuneo. La cucina è sempre stata una sua grande passione e lo ha dimostrato nel programma, conquistando il pubblico anche grazie alla sua simpatia. È stato uno dei concorrenti più divertenti di sempre probabilmente, per questo sul Web oggi non si leggono che messaggi di enorme dispiacere per la sua morte. Proprio il presidente della Provincia di Cuneo, Federico Borgna, ha rilasciato delle dichiarazioni, riportate da La Stampa:

“Una grande perdita. Sia per noi sia per tutta la comunità provinciale che aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le grandi doti umane e professionali. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di così grande dolore”

Paolo di Masterchef 4 lascia la moglie e tre figli: Michela di 15 anni, Sara di 12 e Francesco di 8. Non si è più fermato nel mondo della cucina dopo Masterchef, è stato testimonial di diverse manifestazioni e ha partecipato a corsi di cucina. C’è grande incredulità e sgomento a Cuneo per la sua scomparsa improvvisa, ma al momento non si conoscono i motivi della morte di Paolo Armando. Pare sia stato ritrovato senza vita ieri sera nella sua abitazione e a nulla sono serviti i soccorsi del 118.

Paolo Armando ha partecipato alla quarta edizione di Masterchef Italia, quella vinta da Stefano Callegaro. Una delle edizioni più belle secondo il pubblico, sebbene sia stata sporcata da alcune accuse lanciate da Striscia la Notizia e che furono sposate anche da altri concorrenti di quella edizione. In finale arrivarono proprio Paolo, Stefano, Nicolò Prati e Amelia Falco. Paolo si classificò al quarto posto.

Il suo percorso viene ricordato dal pubblico anche per un taglio alla mano durante un Pressure Test che costrinse i giudici a fermare la prova. Lui era corso nel backstage in attesa di cure, i concorrenti già in balconata si erano molto spaventati come anche i giudici. Appena Barbieri, Bastianich e Cracco andarono da lui per tranquillizzarlo si accorsero che in realtà la ferita era più superficiale di quanto sembrasse. O meglio, di quanto Paolo avesse lasciato intuire con la sua smorfia di dolore. Ma Paolo era così, e piaceva anche per questo. Questo fu uno dei tanti momenti divertenti di quella edizione, rimasta nei ricordi dei fan anche e soprattutto grazie a lui, che ha strappato molti sorrisi agli spettatori, e non solo.