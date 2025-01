MasterChef, gaffe su Cannavacciuolo: cos’hanno detto i concorrenti

Nella puntata di MasterChef Italia andata in onda su Sky Uno questa sera i concorrenti hanno svolto la prova in esterna a Villa Crespi, il ristorante e dimora dello chef Antonino Cannavacciuolo. Proprio in merito al giudice alcuni degli aspiranti chef hanno commesso qualche gaffe. Durante l’esterna, difatti, sono stati interrogati in merito alla storia di Antonino e del suo ristorante. Non tutte le risposte date sono risultate essere esatte! Scopriamo meglio che cosa hanno detto nello specifico i concorrenti.

Il quiz su Antonino Cannavacciuolo

Come di consueto questa sera su Sky Uno è andata in onda un’altra puntata di MasterChef Italia, il talent show per aspiranti chef. Questi ultimi hanno dovuto affrontare la prova in esterna, che si è tenuta questa volta proprio nel ristornante di uno dei tre giudici. Nello specifico le due squadre si sono dovute sfidare a Villa Crespi, il ristorante pluristellato e dimora dello chef Antonino Cannavacciuolo. I due capitani delle brigate sono stati Samuele e Katia. Per decidere chi dei due potesse scegliere per primo il menù da cucinare, i giudici hanno deciso di porre loro alcune domande sulla storia di Antonino e del suo ristorante. In base al numero di risposte esatte si sarebbe poi stabilito chi dei due avrebbe potuto scegliere per primo i piatti da preparare.

La prima domanda posta a Katia e Samuele è stata se Cannavacciuolo fosse nato a Napoli oppure no. Entrambi hanno indovinato rispondendo di no. Poco dopo però Katia ha sbagliato, rispondendo con falso alla domanda se Villa Crespi avesse preso la sua terza stella Michelin nel 2023. Il suo avversario, invece, ha risposto in modo coretto. Ai due capitani è stato poi chiesto se fosse vero che lo chef avesse scritto un libro intitolato “In cucina comandi tu” e se il palazzo di Villa Crespi fosse stato costruito nel 1905. All’ultima domanda Katia ha sbagliato nuovamente, commettendo così il secondo errore e perdendo la sfida. Ha quindi potuto scegliere il menù per primo Samuele.

Sebbene abbia vinto il quiz, Samuele ha perso però la sfida più importante, ovvero quella in cucina. La sua brigata è difatti risultata la peggiore, finendo così al pressure test.