Masterchef, bullismo su “Francescone”: il web contro i concorrenti

Si torna, purtroppo, a parlare di bullismo nella televisione italiana, ancora una volta perpetrato non da un gruppo di ragazzini adolescenti a scuola ma bensì da adulti grandi e vaccinati, concorrenti di una trasmissione seguita da milioni di telespettatori da anni. Nelle scorse ore, infatti, sono stati in tanti a scagliarsi contro Masterchef per il comportamento da branco che taluni hanno avuto nei confronti di un loro collega in particolare.

Ad essere isolato e attaccato da più parti in maniera piuttosto coordinata è stato Francesco Saragò, detto “Francescone” da giudici e concorrenti per la sua imponente statura. Dopo aver perso il suo migliore amico in trasmissione, l’ultimo ad essere stato eliminato in ordine di tempo (il barese Beppe, detto “Bari Cooper”) Francescone si è ritrovato da solo.

A questo punto, si è assistito ad attacchi e ripicche nei suoi confronti da parte degli altri 4 concorrenti finalisti, che sembra proprio l’abbiano preso di mira. In una delle scene andate in onda si può notare per esempio Francescone chiedere al suo più giovane collega, Bubu, un po’ di salsa, ricevendo come risposta un secco “Vai a studiare”. Lo scambio è andato in scena mentre in balconata gli altri concorrenti facevano pressione su Francescone affinché cambiasse modalità di preparare il suo piatto.

Il concorrente messo alle strette non si è arresto e, al contrario, si è sentito in dovere di mandare a quel paese i suoi colleghi già salvi. Il problema è che, quando ha passato il turno e ha avuto la possibilità di riunirsi a loro, nessuno l’ha accolto a braccia aperte. Piuttosto, una volta tornato in balconata Francesco si è beccato solo sguardi torvi e una grande freddezza generale.

Il bullismo verso Francescone scatena le ire del web

Con l’esperienza del bullismo di gruppo nei confronti di Marco Bellavia al GF Vip ancora fresca, sono stati in tanti i fan della trasmissione ad avere manifestato a Francescone la loro vicinanza e il loro affetto. L’utente @portamiabere, per esempio, ha scritto in un commento Instagram: “Laura, Sara, Bubu e con grande delusione anche Edo, penosi con Francesco. L’unico che lo ha abbracciato è stato lui”. @Caterina.Zeta ha fatto eco all’altro fan del programma parlando di vero e proprio bullismo, scrivendo: “Bel messaggio davvero che avete mandato. Mi auguro un intervento dei giudici. Le persone anche se diverse dal gruppo vanno accettate e rispettate”.

Francescone, dal canto suo, si è per ora limitato a commentare l’ondata di affetto ricevuta via social con un semplice “Grazie“. La speranza è che nelle prossime puntate si possa assistere ad un netto cambio di atteggiamento da parte dei suoi bulletti.