Masterchef 9 seconda puntata, eliminati 9 gennaio e prime rivalità

Masterchef Italia 9, la seconda puntata di giovedì 9 gennaio 2020: cosa è successo

La seconda puntata di Masterchef Italia 9 è andata in onda stasera, giovedì 9 gennaio 2020. La gara è ancora agli inizi, ma gli aspiranti chef hanno cominciato a conoscersi meglio e a individuare i più forti della Masterclass. Uno di quelli che ha studiato di più gli avversari è Luciano, che si è rivelato vincitore della Mystery Box. Tra i migliori c’erano anche Maria e Rossella, ma alla fine a spuntarla è stato Luciano. Avvalendosi quindi dei privilegi da vincitore, nell’Invention Test ha messo in difficoltà Francesca e Antonio, non nascondendo di ritenerli forti. E in effetti è riuscito nel suo intento, perché i piatti dei due concorrenti non sono riusciti al meglio.

Eliminati Masterchef 9, chi è uscito nella seconda puntata

Il vincitore dell’Invention Test è stato Fabio, che ha avuto la possibilità di comporre la sua brigata nella prova in esterna. Tra i peggiori c’erano Nicolò, Nunzia e Andrea. E Nunzia è stata la prima eliminata della seconda puntata. La prima prova in esterna di questa edizione – nella prima puntata abbiamo scoperto la nuova prova del 2020 – si è svolta nelle terre di Vercelli, con protagonista il riso. Fabio per la sua brigata Blu ha scelto Luciano, Gianna, Domenico, Rossella, Maria Teresa, Davide, Antonio e Francesca. La brigata Rossa però non si è persa d’animo e ha dato del filo da torcere ai Blu, che sulla carta erano i più forti. La vittoria è stata schiacciante: 36 voti su 40 sono andati alla brigata Rossa!

Il colpo di scena nella seconda puntata di Masterchef 9: i (presunti) più forti al Pressure Test

Tutti i Blu al Pressure Test e Fabio forse si sarà pentito di aver portato solo gente forte, senza un anello debole che potesse essere più a rischio eliminazione degli altri. I concorrenti hanno scelto a turno un elemento a testa su un tavolo di ingredienti, senza sapere cosa hanno scelto gli altri, per un totale di nove da usare nello stesso piatto. I giudici hanno però aggiunto un decimo elemento a sorpresa, consegnato a prova iniziata. I peggiori tre finiti davanti ai giudici sono stati Antonio, Domenico e Rossella. E l’altro eliminato di Masterchef 9 della seconda puntata è stata Rossella.