Masterchef 9, Maria Teresa Ceglia è diventata mamma: l’annuncio

Masterchef 9, Maria Teresa Ceglia è diventata mamma: “La domenica più bella della nostra vita nel momento più assurdo della storia”. Antonio Lorenzon e Chef Locatelli le scrivono

Maria Teresa Ceglia è diventata mamma a 31 anni. La donna di origine pugliese è stata protagonista dell’ultima edizione di Masterchef (talent show in onda su Sky Uno). Il programma ha chiuso i battenti a inizio marzo e in pochi erano a conoscenza della gravidanza della cuoca. Ora, la lieta notizia: è arrivato Giorgio, suo primo figlio. L’annuncio lo ha dato lei stessa, attraverso il suo profilo social di Instagram, dove si è mostrata con in braccio il bebè, beato e dormiente. Il neo papà, nonché suo marito, si chiama Francesco ed è alla guida di una realtà professionale che tratta di consulenze. Maria lavora in azienda, a Milano, città in cui vive.

“Domenica 22 marzo 2020. La domenica più bella della nostra vita”

Il piccolo Giorgio è venuto alla luce ieri. “Domenica 22 marzo 2020. La domenica più bella della nostra vita. Nel momento più assurdo della storia, tu oggi ci ricordi che la vita è più forte di tutto. Benvenuto Giorgio“. Queste le parole scritte sui social da Maria Teresa Ceglia, la quale ha partorito in piena emergenza coronavirus, epidemia che ha messo in ginocchio l’Italia e più in generale il mondo intero. Per quel che riguarda le reazioni social alla notizia, tantissimi i fan che le hanno fatto gli auguri. Tra questi, Giorgio Locatelli. “Congratulations, ma soprattutto che gran bel nome!”, l’intervento raggiante dello chef che ha notato simpaticamente l’omonimia con il suo nome.

Il vincitore di Masterchef 9 scrive a Teresa: “Mi avevi detto che lo avresti chiamato Antonio. Scherzo un abbraccio a tutti e tre”

A scrivere a Teresa, è stato anche il vincitore della nona edizione di Masterchef. “Auguri bellissimooo, mi avevi detto che lo avresti chiamato Antonio. Scherzo un abbraccio a tutti e tre”, ha scherzato il sempre vispo e simpatico Antonio Lorenzon, commentando la lieta notizia.