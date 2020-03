Antonio è il vincitore di Masterchef 9: proposta di matrimonio a sorpresa!

Chi ha vinto Masterchef Italia 9: la finalissima del 5 marzo e la vittoria di Antonio

Antonio Lorenzon è il vincitore di Masterchef Italia 9! L’aspirante chef ha saputo distinguersi sin dalle prime puntate per le sue capacità, ricevendo complimenti dai giudici ma anche dal pubblico a casa. Tra i finalisti forse era lui il più supportato sui social, anche per via della sua simpatia mostrata nel corso delle puntate. Gran parte del merito va ai suoi piatti: dopo qualche mappazzone, Antonio ha imparato anche a impiattare e ha conquistato la finalissima di Masterchef 9. In finale sono arrivati in quattro: Antonio Lorenzon, Marisa Maffeo, Maria Teresa Ceglia, Davide Tonetti. Solo tre hanno avuto la possibilità di proporre i loro menu ai giudici di Masterchef. Nella prima parte della finale abbiamo visto l’ultima Mystery Box e l’ultimo Invention Test di questa edizione. Scopriamo subito come è andata la finale di Masterchef 9!

Masterchef 9, la finale di giovedì 5 marzo 2020: cosa è successo

La puntata si è aperta con lo sfogo di Davide, dopo le parole di Maria Teresa della settimana scorsa. L’altra finalista ovviamente non è rimasta in silenzio, ma ha risposto prendendo bene la mira. La sfida è poi cominciata con l’ultima Mystery Box della nona edizione di Masterchef Italia. Gli aspiranti chef hanno fatto i conti con il loro primo giorno nella cucina e non è mancata qualche lacrima. Tutti i piatti hanno ricevuto complimenti, ma a vincere la prova è stata Maria Teresa. Lei ha assegnato i piatti per l’Invention Test, manifestando parole di stima per Marisa e meno per i due finalisti uomini. Proprio Maria Teresa è stata la prima a salire in balconata. Davide è stato eliminato, invece, con parole molto dure da parte di Barbieri, che ha parlato di poca umiltà approcciandosi al piatto di uno chef stellato. La seconda a salire in balconata è stata Marisa, ma poi il colpo di scena: il miglior piatto della prova è stato quello di Antonio!

Antonio Lorenzon ha vinto Masterchef 9: la finalissima con Maria Teresa e Marisa

Marisa, Maria Teresa e Antonio si sono sfidati nella finalissima a colpi di menu. La cucina ha cambiato forma, sono arrivati parenti ed ex concorrenti in balconata e lo show ha avuto inizio. Quest’anno niente campanello a disposizione dei tre super finalisti, ma dei tempi da rispettare e dettati dai giudici a inizio gara. Antipasto, primo, secondo e dolce: al termine della gara, i giudici hanno incoronato Antonio vincitore di Masterchef 9.

Proposta di matrimonio a Masterchef 9: Antonio vince e si sposa con Daniel!

Ma con grandissima sorpresa, dopo essere stato proclamato vincitore Antonio è rimasto solo sul palchetto e ha chiesto l’attenzione di tutti. Dopo aver fatto un bellissimo discorso con parole altrettanto bellissime per il suo compagno Daniel: “Quale migliore occasione per ringraziarvi tutti, per essermi stati vicino e per l’amicizia. Questo è un giorno importante per me, è una gloria che ho ricevuto e altrettanta gloria voglio trasmettere a una persona che nella vita ha creduto in me e mi ha reso la persona che sono. Voglio che questo momento sia speciale…”.. Poi ha tirato fuori l’anello, si è inginocchiato e gli ha chiesto di sposarlo! E la risposta, naturalmente, è stata sì.