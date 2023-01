Giovedì 26 gennaio è andata in onda su “Sky Uno” la settima puntata di “Masterchef Italia”. Come ogni settimana, anche questa volta ci sono state delle eliminazioni nella “masterclass”: questa volta è stato il turno di Giuseppe Carlone e Silvia Zummo. Il primo (chiamato “Bari Cooper”) è stato costretto a lasciare il grembiule a seguito di un durissimo pressure test, mentre la seconda non è riuscita a superare lo skill test dello chef Jeremy Chan. Entrambi hanno commentato la loro eliminazione tramite uno sfogo su Instagram e Silvia ha voluto mandare un messaggio in particolare ad uno dei giudici.

La ramanzina a Bruno Barbieri

L’aspirante chef ha ringraziato tutte le persone che lavorano al programma e ha confessato di ritenersi “serena ma non completamente soddisfatta” del suo percorso. Dopodiché, la 56enne ha voluto fare una ‘strigliata di orecchie’ allo chef Bruno Barbieri:

“Ai giudici non tutto può essere consentito; i commenti sui miei capelli e sul grembiule che sottolineavano un aspetto sciatto li considero una grave caduta di stile e forse di più”.

In effetti la concorrente ha ragione in quanto Barbieri è stato protagonista di un’uscita fuori luogo. Durante l’ultima puntata, il noto giudice ha commentato così il suo aspetto fisico: “Di solito sei molto chic, adesso sembra che hai fatto un combattimento: sporca, con i capelli giù… non ti sei mai presentata così davanti a me”. L’imprenditrice casertana si trovava nel bel mezzo di una prova molto difficile del cooking show e il suo look in quel momento non era tra le sue priorità, giustamente.

I due avevano sempre avuto un rapporto alquanto amichevole, infatti il recipiente di ben 7 stelle “Michelin” aveva addirittura confessato all’ex concorrente di averla sognata. A tal proposito ha poi aggiunto alle parole riportate prima: “Spero di non sognarti di nuovo, sarebbe un incubo“.

Si tratta della seconda ‘stoccata’ da parte di un concorrente di quest’edizione di Masterchef nei confronti dei tanto temuti giudici. Alcune settimane fa, infatti, Francesco Girardi non aveva digerito la sua eliminazione e aveva ricordato agli chef di avere di fronte delle ‘persone’.

L’aspirante cuoca ha poi voluto salutare i suoi compagni di viaggio, lanciando una frecciatina ai suoi colleghi più giovani:

“Sono vicina ai miei compagni di viaggio, con alcuni c’è stato un buon feeling, con altri forse per ragioni anagrafiche un po’ meno, io comunque ho avuto rispetto per tutti in ugual misura”.

Giuseppe di Masterchef contro il ‘clan’

All’interno di “Masterchef Italia” si sono creati due gruppi ben distinti, uno dei quali è stato decimato lo scorso giovedì. Dopo l’uscita di due dei suoi più cari amici nella trasmissione, Francesco Saragò, detto “Francescone”, è rimasto l’unico del vecchio gruppo. Durante l’ultima puntata del programma, l’aspirante chef è stato vittima di attacchi da parte dei suoi avversari, suscitando l’indignazione del web.

Ad unirsi al coro contro il “clan” è stato l’ultimo eliminato Giuseppe, chiamato ironicamente “Bari Cooper”. Come la sua compagna di viaggio Silvia, “Beppe” è accorso su Instagram per parlare della sua esperienza all’interno della famosa cucina: