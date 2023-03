Edoardo Franco è il vincitore della dodicesima edizione di ‘MasterChef Italia’. Dopo 24 puntate e numerose prove, l’aspirante cuoco è riuscito ad aggiudicarsi il premio finale di 100mila euro, battendo gli avversari Bubu e Hue. ‘Edo’ ha 26 anni ed ha vissuto in varie parti del modo, accumulando molte esperienze lavorative, tra cui quella di rider quando viveva in Germania. Durante il suo percorso nello show di ‘Sky’ si è fatto conoscere per la sua simpatia ed esuberanza, ma soprattutto per la creatività usata nel creare i piatti. A meno di 24 ore della finale andata in onda il 2 marzo, Edoardo ha rilasciato un’intervista al sito “Fanpage”, in cui ha parlato della sua avventura nel talent culinario, della sua vita pre-Masterchef e dei suoi progetti futuri.

Il dodicesimo ‘Masterchef’ italiano ha raccontato quello che, secondo lui, lo avrebbe portato a vincere il programma: si è descritto come un ragazzo caciarone e stravagante, ma che è sempre stato determinato a raggiungere i suoi obiettivi. Per questo, ha fatto tutto il possibile per mostrare ai giudici quanto valesse. Solitamente solare e positivo, durante l’ultima puntata si è finalmente lasciato andare ed ha mostrato il suo lato più sensibile. Il 26enne, infatti, è scoppiato a piangere dopo aver sbagliato il dolce di una delle prove cruciali della gara finale: “Ho provato la sensazione di sentire il mondo tra le mani e lasciarlo cadere. Come quando sbagli un rigore. Ero convinto di aver perso, non sapendo i giudizi degli altri piatti e avendoli visti, ho pensato ‘È andata’. E invece no.”

Spazio poi alla vita personale dell’aspirante cuoco. Parlando della sua esperienza come ‘rider’ in Germania, ha confessato di aver lasciato il lavoro perché aveva bisogno di cambiare la sua vita e, sicuramente, è riuscito nel suo intento. E l’amore? Edoardo non è entrato nei dettagli della sua vita amorosa, ma ha spiegato cosa rappresenta per lui questo sentimento: “Voler bene a se stessi e a chi ti sta intorno. Quando vedo una persona che conosco poco e sorride, è una gioia. L’amore è un piccolo gesto, augurare buon lavoro a chi serve alla cassa del supermercato, regalare un sorriso o una distrazione alla gente”.

Ma quali sono ora i piani futuri di Edoardo? Il varese non ha ancora dei piani precisi, ma sa che dovrà sporcarsi le mani e di fare la cosiddetta ‘gavetta’. “Vedrò le proposte e valuterò. Ho appena finito una cosa, inizierò a pensare al domani da domani. Non amo programmare, mi lascio molto trasportare da ciò che ho voglia di fare. Quando mi sentirò di aprire un locale lo scoprirò”, ha detto. In ogni caso, Edoardo ha già un importante appuntamento in agenda: sabato 4 marzo si incontrerà con lo chef stellato Bruno Barbieri in piazza Duomo a Milano, per adempiere a una promessa fatta all’inizio del programma. In caso di vittoria a MasterChef Italia, infatti, Edoardo aveva promesso di tagliarsi i capelli. Domani, lo chef e il vincitore del talent s’incontreranno e scopriremo se Edoardo manterrà la sua promessa.