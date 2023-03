Masterchef Italia: chi ha vinto (con merito) e la scommessa pagata

Alla fine, il gradino più alto del podio di Masterchef Italia 12 se lo sono giocati Hue, Edoardo e Bubu che hanno portato davanti ai temibili giudici i loro tre menu. Edo ha lasciato il segno per gli accostamenti originali e per il coraggio mostrato. Bubu ha presentato delle pietanze che hanno confermato una volta di più la sua crescita, Hue ha stupito per la raffinatezza dei piatti. A spuntarla è stato Edoardo Franco. La proclamazione è avvenuta nell’ultimo episodio di questa stagione. A scandirla lo stentoreo timbro di Antonino Cannavacciuolo, coadiuvato da Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Medaglia d’argento e di bronzo per Thi Hue Dihn e Antonio “Bubu” Gargiulo. Meadaglia di legno per Mattia Tagetto, eliminato al termine del primo episodio della serata in cui è stata ospite la chef Clare Smyth, tre stelle a Londra, a Notting Hill, con il ristorante “Core by Clare Smyth” e vincitrice di numerosi riconoscimenti, tra i quali il titolo di “Migliore Chef donna” del mondo nel 2018 per la guida dei 50 Best Restaurants.

I giudici hanno deciso di assegnare la vittoria al 26enne di Varese, entrato a MasterChef come disoccupato. Alle spalle un lavoro in Germania come rider per un servizio di delivery e tanti sogni nel casetto. Grazie al primo posto conquistato, Edoardo si mette in tasca 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi, l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana, e la partecipazione al Workshop di Masterchef Academy creato in collaborazione con Destination Gusto.

Sin dai primi passi mossi a Mastarchef, Edoardo ha mostrato una sana esuberanza e un carattere espansivo, tanto brillante quanto mai banale. Ma soprattutto ha dimostrato di saperci fare ai fornelli. Una vittoria meritata, chapeau!

La proclamazione e la scommessa mantenuta

“I vostri tre racconti – ha scandito Cannavacciuolo poco prima della proclamazione – comunque vada hanno un lieto fine perché da oggi sapete qual è la vostra forza. Siete pronti anche ad affrontare quest’ultimo verdetto”. Spazio quindi al vincitore, Edoardo che, nell’apprendere di avercela fatta, ha lanciato un urlo emozionato e incredulo: “Non è possibile”. Bruno Barbieri, dopo aver abbracciato tutti i finalisti, si è avvicinato con fare ‘minaccioso’ a Edoardo, memore della scommessa fatta con lui. In caso di vittoria l’ex rider avrebbe tagliato i capelli. E così è stato.