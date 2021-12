Masterchef 11 concorrenti: tutti i nomi della Masterclass 2021-2022

Chi sono i concorrenti di Masterchef Italia 11: i nomi della Masterclass 2021 sono saltati fuori nella puntata di giovedì 23 dicembre. I tre giudici hanno scelto i nuovi protagonisti, tra cui si nasconde l’undicesimo Masterchef italiano. Sarà un lungo percorso prima di scoprire chi sarà il migliore di quest’anno ma qualcuno ha già cominciato a distinguersi. Nella puntata di giovedì 23 dicembre 2021 gli aspiranti concorrenti che hanno superato la prova dei live cooking si sono misurati con nuove prove tecniche e non solo. Per conquistare il grembiule bianco i partecipanti hanno preparato burrito nella prima manche, dove si è distinta Tracy: a lei i giudici hanno detto di aver fatto il miglior burrito della prova.

Il secondo gruppo di aspiranti concorrenti invece hanno scoperto dietro ai banconi di Masterchef Italia 11 di dover dimostrare le loro abilità tecniche. I giudici hanno valutato la loro preparazione su tre prove: tagliare frutta e verdura, sfilettare il pesce, disossare e tagliare un’anatra. A pochi minuti dal termine della prova, i giudici hanno fermato il tempo perché hanno visto qualcosa che proprio non hanno potuto ignorare. Barbieri ha raggiunto due partecipanti invitandoli a lasciare subito la cucina di Masterchef, poi ha fatto ripartire il tempo. Tre aspiranti concorrenti di Masterchef 11 inoltre si sono tagliati durante la prova.

Il terzo e ultimo gruppo ha affrontato la prova di abilità e si sono messi in gioco con l’estetica dei piatti. Sotto la cloche hanno trovato pollo e patate, che hanno dovuto servire in versione gourmet. Anche in questa prova ci sono stati tagli alle dita. Oltre a queste tre prime selezioni c’è stata anche la Sfida Finale, un’ultima chance per alcuni che non hanno convinto nelle altre prove: Mery, Pietro, Greta, Giulia, Enrico, Lia e Nicky Brian. Mery è stata la scommessa di chef Bruno Barbieri, che ha deciso di mettere la firma sul suo grembiule per mandarla alla Sfida Finale. Cannavacciuolo ha fatto la stessa cosa con Giulia. Questi i nomi e cognomi di tutti i concorrenti di Masterchef 11:

Nicholas Bianchini, 21 anni, studente;

Elena Morlacchi, 54 anni, casalinga;

Rita Monforte, 53 anni, imprenditrice;

Anna Leone, 30 anni, nutrizionista;

Tina Caruso, 39 anni, commessa;

Gabriele Polone Policarpo, 34 anni, addetto alla sicurezza;

Tracy, 28 anni, cameriera;

Bruno Tanzi, 64 anni, agente di commercio;

Carmine Gorrasi, 18 anni, studente;

Andrea Comazzi, 42 anni, maitre;

Federico Chimirri, 30 anni, deejay ed è il fidanzato di Giulia Cavaglià;

Andrealetizia Pedrini, 25 anni, disoccupata;

Kataniwa Mime, 48, guida turistica;

Dalia Rivolta, 30 anni, assistente commerciale;

Christian, 20 anni, studente universitario di Ingegneria Chimica Alimentare;

Giulia, 30 anni, modella;

Lia Lavezzi, 30 anni, bancaria;

Pietro, 42 anni, libero professionista;

Mery, 26 anni, personal trainer;

Nicky Brian Perera, 28 anni, designer.

Loro si giocheranno la vittoria nei prossimi mesi. C’è anche una coppia tra i concorrenti di Masterchef 11: Andrealetizia e Nicky Brian sono fidanzati! Ma quante puntate sono di Masterchef 11? In totale sono dodici, ognuna composta da due episodi. Dunque la finale è in programma per giovedì 3 marzo 2022, salvo variazioni dell’ultimo minuto.