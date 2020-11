Masterchef 10 quando inizia: i giudici svelano la data nel primo promo

La decima edizione del programma culinario più amato sta per aprire i battenti: nuovi cuoci amatoriali stanno per entrare nella cucina più famosa d’Italia per giocarsi la vittoria fino all’ultimo piatto

C’è la data d’inizio di Masterchef Italia 10. Il cooking show in onda su Sky Uno sta per riaprire le porte della sua cucina a nuovi cuochi amatoriali. Il programma è stato registrato nei mesi scorsi e andrà in onda come sempre dopo X Factor. I due programmi si passano il testimone ormai da qualche stagione e succederà lo stesso anche quest’anno. Masterchef 10 inizierà a dicembre 2020, ma come sempre si entrerà nel vivo della gara l’anno successivo. Nelle poche puntate in onda a fine anno il pubblico ha l’opportunità di seguire le selezioni e conoscere meglio gli aspiranti concorrenti. Fino alla formazione della nuova classe culinaria del programma.

Tutto questo succederà tra poche settimane: Masterchef 10 inizierà il 17 dicembre 2020. C’erano già delle voci sul Web, ma la conferma ufficiale è arrivata dal promo pubblicitario in onda su Sky. Durante il quinto Live di X Factor 2020, infatti, i tre giudici di Masterchef sono apparsi in video con uno spot e hanno dato appuntamento al loro pubblico. Si inizierà quindi a metà dicembre, precisamente giovedì 17. I giudici sono gli stessi che hanno proclamato l’ultimo vincitore.

Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono i giudici di Masterchef 10. Tre conferme, nessun addio e nessun ritorno: l’assenza di Joe Bastianich e Carlo Cracco si è fatta sentire forse nei primi tempi, ma Locatelli ha subito rapito il cuore degli spettatori. La voce dei tre giudici ha raccontato la nuova edizione di Masterchef Italia. Sarà un’edizione speciale perché, come hanno raccontato i giudici, in questo periodo molti italiani hanno scoperto un modo di cucinare diverso dal solito.

Durante il lockdown in tanti si sono improvvisati chef e hanno avuto più tempo a disposizione per sperimentare. C’è stato chi si è dedicato ai dolci, chi alla preparazione del pane e chi alla preparazione di veri piatti gourmet. Gli italiani hanno riscoperto l’amore per la cucina e hanno trascorso più tempo ai fornelli. Per questo, hanno detto i tre giudici, quest’anno cucinare ha un valore in più. Un valore speciale, un valore diverso. E per questo sarà ancora più bello anche a Masterchef 10 a partire dal 17 dicembre 2020.