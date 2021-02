Masterchef 10 eliminati decima puntata: “La vendetta di Max”

Nella decima puntata di Masterchef 10 i giochi si sono fatti duri. Mancano solo due puntate all’elezione del decimo Masterchef d’Italia e i concorrenti ancora in gara devono dimostrare di essere all’altezza. Sotto la Mystery Box stasera gli aspiranti chef non hanno trovato degli ingredienti, ma diverse tecniche di cottura tra cui ne hanno scelte cinque da usare per il piatto. Tra i migliori di questa prova sono stati chiamati Antonio, Azzurra ed Eduard. E a strappare la vittoria agli altri due è stato proprio Eduard. Nell’Invention Test gli aspiranti chef si sono misurati con le preparazioni dello chef Andrea Tortora.

I concorrenti si sono messi alla prova con un’altra prova di pasticceria: hanno preparato un piatto, dolce ma volendo anche salato, che valorizzare il panettone. Antonio, Azzurra, Federica e Irene hanno usato la caramellizzazione, gli altri invece hanno usato l’azoto: queste le assegnazioni di Eduard, che per sé ha scelto la caramellizzazione. Monir ha vinto l’Invention Test con un piatto in cui ha usato entrambe le tecniche e che gli è riuscito al meglio. Tra i peggiori invece i giudici hanno chiamato Eduard e Jia Bi. E proprio Jia Bi è stata eliminata nella decima puntata di Masterchef 10. La concorrente ha salutato e ringraziato i giudici con molta nostalgia e un fiume di lacrime.

Niente prova in esterna in questa puntata, ma è tornato lo Skill Test, stasera dedicato alle trasformazioni. I protagonisti di questa prova sono stati tre ingredienti che rappresentano i sapori dell’Italia: la pasta, la mozzarella e il pomodoro. Monir ha avuto due vantaggi: dieci minuti di tempo in più per lui e togliere cinque minuti a un altro concorrente. Lui ha fatto il nome di Azzurra. Al termine del primo step, con una tecnica spiegata da Cannavacciuolo, i giudici di Masterchef hanno spedito in balconata Aquila, Irene e Azzurra. Gli altri hanno proseguito la prova con il secondo step, guidato da Locatelli.

Nel secondo step Monir ha cominciato cinque minuti prima e ha potuto toglierne altrettanti a un altro chef: Federica. E col secondo step, Monir e Antonio hanno raggiunto gli altri in balconata. A giocarsi l’eliminazione quindi sono stati Eduard e Federica, con lo step presentato da Barbieri. L’elenco degli eliminati di Masterchef 10 si è allungato: dopo Jia Bi, stasera anche Eduard si è tolto il grembiule e ha abbandonato per sempre la cucina. Sui social molti faticano a credere che Federica si sia salvata ancora una volta. Ma qualcuno ha esultato per l’eliminazione di Eduard, visto che la settimana scorsa è uscito Max dopo aver lavorato con lui.