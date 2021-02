Masterchef 10 eliminati nona puntata: il pubblico di Twitter non ci sta

Chi sono gli eliminati della nona puntata di Masterchef 10? Procediamo per gradi, perché la gara è cominciata come sempre con una Mystery Box senza eliminazione. Gli aspiranti chef si sono misurati con la preparazione di un piatto in cui hanno usato dei frutti poco comuni. Come sempre c’è stato un ospite speciale: stasera è toccato a Jeremy Chan. I giudici hanno deciso di assaggiare i piatti di Federica, Antonio e Azzurra. E proprio la terza è stata eletta migliore della Mystery Box. Per lei un enorme vantaggio nell’Invention Test: ha avuto la possibilità di salire direttamente in balconata. Poteva usare questa possibilità per lei o per un suo compagno, ma lei è andata su di corsa.

L’Invention Test si è svolto a coppie e proprio Azzurra le ha formate: Max e Eduard, Jia Bi e Federica, Antonio e Monir, Aquila e Irene. Hanno lavorato a staffetta, per cui si sono dati il cambio quando i giudici lo dicevano. Antonio e Monir se la sono cavata molto bene. Il piatto di Irene e Francesco invece presentava delle imprecisioni. Federica e Jia Bi sono state promosse, mentre non sono andati bene Max e Eduard, che hanno avuto non poche difficoltà nella preparazione del piatto. Federica e Jia Bi hanno vinto la prova e sono state le capitane delle due brigate nella prova in esterna. Il piatto peggiore è stato quello di Max e Eduard. Non era prevista eliminazione per questa prova, ma sono finiti sotto la balconata in attesa di scoprire il loro destino.

Nella seconda parte della puntata di giovedì 11 febbraio 2021 sono entrati nella cucina di Masterchef i critici gastronomici. Gli aspiranti chef hanno preparato un brunch e ogni componente della brigata si è occupato di una preparazione. Ma prima di arrivare agli undici critici, i piatti dei concorrenti sono passati da quattro fotografi di cibo che hanno assegnato una stellina a quelli che ritenevano migliori. I critici invece hanno assegnato un punteggio da uno a dieci. Federica ha scelto il grembiule Blu e ha portato con sé in brigata Antonio, Azzurra e Irene. Jia Bi col grembiule Rosso invece ha preso in squadra Aquila, Monir e poi ha scelto uno tra Max e Eduard. Lei ha scelto Eduard, così Max è finito direttamente al Pressure Test. Le brigate hanno ideato un menu di quattro portate.

Aquila e Antonio hanno preso quattro stelle dai fotografi. A spuntarla in questa difficile prova in esterna è stata la brigata Blu, con una differenza di trenta punti. Al Pressure Test i concorrenti col grembiule nero hanno avuto la possibilità di togliere due ingredienti a uno dei loro compagni. Solo Jia Bi ha tolto due ingredienti a Max nel tentativo di metterlo in difficoltà, tutti gli altri invece si sono aiutati. E proprio Max è stato eliminato nella nona puntata di Masterchef 10. Lui era uno dei preferiti del pubblico e di sicuro uno dei più talentuosi nella Masterclass. Gli errori di stasera, seppure rari nel percorso, gli sono costati cari. E su Twitter il pubblico non si è risparmiato nei commenti, in un mix tra tristezza, delusione e un po’ di rabbia.

CIOÈ RAGA STATE ELIMINANDO L'UNICO CHE HA SUPERATO IGINIO MA COME SI FA??? #MasterChefIt — chiarä ???? (@itschiarayo) February 11, 2021

Con l’uscita di Maxwell ho definitivamente finito di vedere Masterchef, adieu #MasterChefIt — Ἀριάδνη (@AriBerna) February 11, 2021

Noooo giuro che lo vedevo in finale il vecchio Max. Ha sbagliato solo oggi. Io l'avrei salvato. #MasterchefIt — Teo (@Teolandia) February 11, 2021