Massimo Troisi: 5 cose da sapere sulla storia dell’attore

5 curiosità su Massimo Troisi: come è morto, quanti anni aveva e tanto altro sulla storia dell’attore napoletano

Passano gli anni, passano gli attori ma lui resta intramontabile. Massimo Troisi è uno degli attori e comici più stimati e apprezzati della cultura cinematografica e televisiva italiana. Di seguito 5 imperdibili curiosità per sapere tutto sulla vita di uno dei napoletani più amati al mondo.

1. Massimo Troisi film. Sono tanti e diversi i film che hanno contraddistinto la carriera di Troisi, che ha sempre ricoperto il duplice ruolo di regista e attore protagonista. Tutti film che continuano ad essere visti e rivisti ancora oggi, a 25 anni dalla sua morte. Il primo grande successo cinematografico risale agli anni Ottanta: Ricomincio da tre. Gli altri undici sono: Morto Troisi, viva Troisi!, No grazie il caffè mi rende nervoso, Scusate il ritardo, Non ci resta che piangere, Hotel Colonial, Le vie del Signore sono infinite, Splendor, Che ora è?, Il viaggio di capitan Fracassa, Pensavo fosse amore…invece era un calesse, Il postino. Quest’ultima pellicola, datata 1994, e co-diretta con Michael Radfors ha consacrato Troisi come star internazionale. Il film, che ha regalato la popolarità all’attrice siciliana Maria Grazia Cucinotta, ha ricevuto cinque nomination agli Oscar e ha trionfato come miglior colonna sonora.

La malattia di Massimo Troisi e la morte nel 1994

2. Massimo Troisi malattia. L’attore napoletano, classe 1953, ha avuto problemi di salute fin dalla più tenera età. Da bambino ha dovuto combattere con una febbre reumatica che ha poi portato ad una grave degenerazione della valvola mitrale. Da adulto ha subito un’operazione al cuore negli Stati Uniti, più precisamente si è sottoposto ad un intervento chirurgico per la sostituzione della valvola mitrale. Un intervento perfettamente riuscito che gli ha permesso di vivere un’esistenza normale, sebbene Massimo sia sempre stato intimorito dalla morte. Negli anni Novanta il problema si è ripresentato e l’artista è ritornato in America per un nuovo intervento. Che ha segnato molto Massimo, tanto che sul set del suo ultimo film, Il postino, c’era sempre un medico. Massimo appariva continuamente affaticato e dopo ogni sequenza chiedeva di riposarsi.

3. Massimo Troisi morte. L’attore si è spento a Roma nel 1994. Massimo è morto nel sonno all’età di 41 anni, ad Ostia, a casa della sorella Annamaria Troisi. Massimo era andato a schiacciare un pisolino dopo il pranzo ma intorno alle 15, quando la sorella ha provato a svegliarlo, non c’è stato più nulla da fare. Nonostante il soccorso di un’ambulanza, Troisi è deceduto a causa di un arresto cardiaco. Troisi è morto il giorno dopo la fine delle riprese de Il Postino, il suo ultimo film ma anche il più celebre.

Tutte le fidanzate e gli amici famosi di Massimo Troisi

4. Massimo Troisi vita privata. Massimo Troisi non è mai stato sposato e non ha avuto figli. Ha vissuto però tanti amori, molti dei quali celebri. A cavallo tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, Troisi ha avuto una lunga relazione con la sceneggiatrice Anna Pavignano. I due dopo la rottura hanno mantenuto un ottimo rapporto e hanno continuato a lavorare insieme. Qualche anno dopo ha vissuto un flirt con Eleonora Giorgi mentre è durata due anni la storia d’amore con Jo Champa. Negli anni Novanta ha amato brevemente Anna Falchi e Clarissa Burt. L’ultima fidanzata di Troisi è stata l’attrice e soubrette Nathalie Caldonazzo, che le è stata vicino fino alla sua morte.

Di recente Nathalie ha ricordato l’ex compagno in un’intervista a Vieni da me. “Ci siamo conosciuti in un ristorante di Roma, Troisi mangiava e mi fissava. Uscendo io l’ho salutato, perché mi aveva fissato per tutto il tempo, e lui è rimasto stupito. Poi mi ha cercato per una settimana ed è riuscito a trovare il mio numero di telefono, cosi siamo usciti a bere un caffè. Avevo 24 anni, lui 39. Siamo stati insieme i suoi ultimi due anni. È presto per una ragazza di 24 anni subire un lutto d’amore. Quando va via il tuo compagno di vita stai male. Ci ho messo tanto a riprendermi, ma sono contenta di averlo conosciuto. Aveva paura della morte, ma da buon napoletano esorcizzava, faceva finta di non avere quella patologia”, ha raccontato la Caldonazzo.

5. Massimo Troisi amici. L’amicizia è un valore profondo, che ha accompagnato tutta la vita di Troisi. Tra i suoi amici storici non possiamo non citare Lello Arena ed Enzo Decaro, con i quali Massimo ha trovato il successo in tv con La Smorfia. L’attore era molto amico anche di Roberto Benigni, Pino Daniele e Nino D’Angelo.