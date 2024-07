Massimo Ranieri: “Mi sono fidanzato”. Tutto sull’insegnante Serena

L’amore non ha età e per amare ogni età è quella giusta. Massimo Ranieri, a 73 anni, si è fidanzato. Lo ha dichiarato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano romano Il Messaggero. Il cantante napoletano ha rivelato che da tempo si è legato a una donna che ha 15 anni meno di lui e che non fa parte del mondo dello spettacolo. La sua dolce metà è un’insegnante, si chiama Serena ed è, sempre a detta dell’artista, la persona giusta con la quale invecchiare.

“Si chiama Serena e non fa parte del mio mondo: è un’insegnante. Stiamo benissimo insieme e stiamo facendo qualche giorno di vacanza. Sono a una svolta: è arrivato il momento di piantare le tende e vivere pienamente l’amore di una donna”. Così Ranieri che ha aggiunto: “La solitudine può essere anche bella, questo lo so, ma in due si sta meglio. Vedere un film insieme, fare una passeggiata, mangiare fuori casa… questo voglio. Prima stavo costruendo la carriera, ma adesso che cosa devo fare? Ho recitato con Strehler, ho vinto Sanremo, ho diretto opere liriche…”.

Trattasi quindi di una love story importante e già solida. Ranieri vuole mettere radici e viversi la vita di coppia. Non smetterà però di lavorare. Anzi, al Messaggero, ha colto l’occasione per smentire vigorosamente che non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalle scene, come qualcuna ha erroneamente sostenuto di recente. Una voce che lo ha fatto incavolare non poco per il semplice fatto che non corrisponde al vero. Così l’artista campano sull’argomento:

“Questo mestiere è per sempre. Certe bugie mi danno fastidio perché ci vedo cattiveria e superficialità, ho fatto anche un post per smentire. Certa gente straparla, sarà il caldo”.

Nel 2022 il cantante è caduto dal palco del Diana di Napoli, spaccandosi quattro costole e lesionandosi la spalla destra. Ha recuperato ed ha deciso di rallentare: “Credo in Dio e sono convinto che mi abbia voluto dire: fermati, stai andando a 300 all’ora e puoi andare massimo a 250. L’ho capito e voglio rallentare”. Rallentare però non significa fermarsi. Lo si potrebbe addirittura rivedere al Festival di Sanremo. Infatti non esclude la possibilità di tentare di sbarcare un’altra volta sull’Ariston da concorrente in gara: “Se capisco di avere la canzone giusta, lo farò, certo. Perché no?”.

La vita privata di Massimo Ranieri: amori e la figlia riconosciuta dopo anni

Negli anni ’60 Ranieri ha conosciuto Franca Sebastiani, nota all’epoca anche con lo pseudonimo di Franchina. Dalla relazione è nata la sua unica figlia, Cristiana Calone. Il cantante, però, l’ha riconosciuta solamente nel 1997. Si dice che l’origine della fine della love story con Franca sia riconducibile proprio al fatto che Ranieri non volle riconoscere il frutto d’amore.

In anni recenti l’artista napoletano si è detto pentito di come andarono le cose, lasciando intendere che allora, sulla decisione da prendere, fu fortemente condizionato dai discografici Nel 2011 Cristiana ha reso Massimo nonno. Franca Sebastiani è deceduta nel 2015 dopo una lunga lotta contro un cancro.

Altre due storie importanti vissute dal cantante sono state quelle con l’attrice Barbara Nascimbene e con la cantante lirica Leyla Martinucci. Con quest’ultima è rimasto legato fino al 2010. Oggi nella vita di Ranieri c’è l’insegnante Serena.