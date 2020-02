Massimo Ranieri, a C’è posta per te quasi in lacrime: la confessione sulla madre

C’è posta per te, Massimo Ranieri ospite per la storia di una madre che non c’è più

Massimo Ranieri alla fine è arrivato a C’è posta per te. Ce n’è voluto di tempo perché è stato presentato dopo tutte le storie di questa sera ma col suo bellissimo sorriso è entrato in studio e si è preso tutti gli applausi che merita. Una storia difficile, quella che ha ascoltato: la storia di una figlia disperata per la perdita della mamma ma pronta a ricominciare partendo dal papà che si è sentito quasi inutile per non essere stato in grado dopo il lutto di spronarla a ritornare quella che era. Un momento magico, segnato da tanta commozione e da una scenografia delicata ma incisiva: insomma il classico momento alla C’è posta per te che la squadra di Maria De Filippi ha ormai imparato a confezionare negli anni.

Ranieri, a C’è posta per te discorso sui genitori: il ricordo della madre morta

Anche il finale è stato bellissimo perché Massimo Ranieri si è lasciato andare ricordando la madre scomparsa due anni fa: “Noi – queste le sue parole al padre della ragazza mittente della posta – i nostri genitori li crediamo immortali perché senza di essi noi non possiamo vivere. A me è venuta a mancare mia madre due anni fa… Non ci si raccapezza, non lo accettiamo perché poi ci diciamo ‘E mò dove vado?’… Non riusciamo ad accettarlo. Lei – ha poi aggiunto rivolgendosi al padre che era accompagnato dall’altra figlia – vi ama, lei ha bisogno di voi, voi avete bisogno di lei. La barchetta, l’ancora… è una metafora importante… il nucleo famigliare!”. Tutto in uno studio caduto in un profondo silenzio e dinanzi a una Maria emozionata e felice per le parole del cantante.

C’è posta per te, due regali questa sera: l’altro è Francesco Totti

Ricordiamo che oggi gli ospiti sono stati due: non solo Massimo Ranieri ma anche Francesco Totti che ha avuto a che fare con due ragazzi con la sindrome di down. Il solito mix di storie – stasera anche una lesbo che a un certo punto ha visto Maria perdere la pazienza – che rende C’è posta per te imbattibile.