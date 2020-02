C’è posta per te Francesco Totti, l’ospitata con gaffe: “Gigi D’Alessio è vecchio”

Francesco Totti a C’è posta per te, la storia di Luca e Samantha è divertentissima

Esordio divertentissimo della puntata di stasera di C’è posta per te con protagonisti due ragazzi down, Luca e Samantha, alle prese con le classiche richieste da storia defilippiana: troppo affezionati ai loro oggetti – ma vorremmo vedere chi non lo è! -, i due sono stati chiamati a fare tutta una serie di rinunce per incontrare il loro idolo Francesco Totti. All’inizio nessuno dei due ha riconosciuto il Capitano perché Totti si era mascherato con baffi, parrucca e barba lunga; poi però man mano che il calciatore si è tolto i tanti accessori usati sono sobbalzati e hanno iniziato a cedere. Si fa per dire.

Anche se Francesco Totti infatti ha proposto a Luca e Samantha dei regali preziosi come uno smartphone nessuno dei due si è mostrato ben disposto allo scambio; l’unica volta in cui Samantha ha accettato lo scambio è stata quella in cui Maria De Filippi le ha proposto di cedere gli albumi di Gigi D’Alessio, e proprio in quel momento la ragazza ha giustificato di aver accettato per un motivo: “Questi te li do, ormai è vecchio”, a cui la conduttrice ha reagito in modo divertito: “Sarà pazzo di gioia Gigi D’Alessio nel sapere che è vecchio!”. Poi busta aperta e incontro finale: Samanta e Luca hanno potuto abbracciare Totti.

Il successo pluriennale di C’è posta per te: una miscela perfetta di storie

La storia di questa sera è stata solo una delle tante che C’è posta per te ha offerto nel corso delle puntate di questa e delle tante altre edizioni andate in onda finora: storie d’amore, di tradimenti e ripensamenti, di regali e richieste di perdono. Un mix perfetto di ingredienti che rendono il programma della De Filippi una delle trasmissioni immortali di sempre. Chapeau!