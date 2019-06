Massimo Giletti rimane a La7? Verso il rinnovo, ultime news

Massimo Giletti rimane a La7? Il giornalista e conduttore di “Non è l’Arena” verso il rinnovo del contratto

Solo la scorsa domenica, Massimo Giletti aveva salutato il pubblico del suo programma su La7, Non è l’Arena, e a distanza di qualche giorno sembra si sia chiusa la parentesi sul suo futuro professionale. A quanto risulta a TvBlog, Giletti dovrebbe rimanere a La7 e dunque non tornerebbe alla Rai, dalla quale era andato via tempo fa e non senza polemiche. Il condizionale è d’obbligo in questi casi, in quanto l’ufficialità ancora non c’è. Ma le notizie che giungono attraverso il sito di Blogo annuncerebbero il rinnovo del contratto per il giornalista, che potrebbe così continuare una nuova edizione del programma che conduce da diversi anni.

Massimo Giletti ancora a La7? Le ultime news

Quale sarà il futuro professionale e lavorativo di Massimo Giletti ancora non si sa con certezza. Ad annunciare una novità però è TvBlog, che ha specificato che secondo le informazioni in suo possesso, Massimo Giletti avrebbe deciso di restare a La7 e dunque la rete starebbe preparando il suo nuovo contratto. Negli ultimi mesi, erano sempre più insistenti le voci circa un suo ritorno in Rai che, se le ultime news sul suo conto fossero vere, verrebbero così smentite. Giletti avrebbe bisogno di libertà, quella libertà tanto cercata e poi ottenuta proprio a La7, in realtà anche in Rai, il giornalista e conduttore tv avrebbe grandi soddisfazioni. I rapporti con Teresa De Santis, la direttrice di Rai 1, sono davvero ottimi e per questo si vociferava di un suo ritorno nell’azienda di Viale Mazzini, oggi circostanza quasi smentita. Aspettiamo solo l’ufficialità.

Massimo Giletti: le ultime indiscrezioni circa il suo ritorno in Rai

Solo lo scorso marzo, si diceva che Giletti potesse tornare in Rai. All’epoca, pareva che il presentatore avesse un incontro segreto e a rivelarlo era stato il giornalista Francesco Fredella sul quotidiano Il Tempo. Senza peli sulla lingua, Giletti ha anche detto la sua sulla collega Barbara d’Urso e non le ha risparmiato parole inaspettate.