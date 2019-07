Massimo Giletti rimane a La7: ora è ufficiale. Le ultime news

Massimo Giletti rimane a La7. La notizia è ufficiale

Erano diversi giorni che si parlava della possibilità che Massimo Giletti rimanesse a La7 ed ora l’ufficialità è arrivata. Il conduttore e giornalista che era approdato sulla rete dopo l’addio alla Rai tornerà anche nella prossima stagione. A darne annuncio Fanpage.it che, in anteprima, spiega che Giletti avrebbe raggiunto un accordo con Urbano Cairo, il quale gli consentirà di rimanere a La7. Tutto è bene quel che finisce bene, Massimo Giletti resta a La7, dove era arrivato nel 2017 dopo aver lasciato la Rai tra polemiche e dispiaceri vari del conduttore. A La7, il giornalista ha condotto con tanto successo Non è l’Arena, riecheggiando il nome del celebre programma che ha dovuto lasciare a Rai 1. Per ora non si hanno notizie o informazioni dettagliate su tale accordo trovato, ma nelle prossime settimane siamo sicuri che arriveranno delle novità.

Massimo Giletti, l’unione con La7 continua: cosa è successo nelle ultime ore

Solamente all’inizio dello scorso mese vi avevamo dato notizia del possibile rinnovo di Massimo Giletti con La7, ed ora è arrivata la notizia ufficiale. Il conduttore, come riporta Fanpage.it appresa la notizia da fonti certe, resta a La7 essendo arrivato ad un accordo con Urbano Cairo, dopo le tante chiacchiere e le notizie uscite nelle scorse settimane. Il contratto di Giletti era scaduto lo scorso 30 giugno ed era invece iniziato nel 2017, anno che ha sancito l’uscita dalla Rai del conduttore. Un addio difficile per Giletti che però a La7 aveva trovato il suo porto sicuro, e dove si è trovato davvero tanto bene. Così bene che continuerà la sua carriera in tv proprio nella suddetta rete.

Non è l’Arena torna anche nella prossima stagione?

Anche se non conosciamo i termini dell’accordo stipulato tra Giletti e Urbano Cairo, potremmo immaginare che il conduttore tornerà di nuovo al timone del programma di informazione e spettacolo Non è l’Arena. Ma non è escluso anche l’approdo di Giletti in altre trasmissioni, magari la rete gli concederà nuovi spazi. Tanti comunque i colpi di scena e gli scoop generati da Giletti nel suo programma, dalle accuse di Jimmy Bennet a Asia Argento, poi invitata in studio per raccontare la sua versione dei fatti, fino ad arrivare al caso Fabrizio Corona, difeso dal conduttore sul caso Fogli.