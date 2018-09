Massimo Giletti ha una nuova fidanzata: in vacanza con una donna misteriosa

Chi è la nuova fidanzata di Massimo Giletti? Una donna misteriosa che gli ha rubato il cuore

Massimo Giletti, in molte occasioni e da più persone, è stato definito spesso uno scapolo incallito. Il conduttore, però, potrebbe aver finalmente trovato l’amore proprio quest’estate. A rivelarlo, in esclusiva, è stato il settimanale Chi. Giletti, nello specifico, avrebbe passato le vacanze in compagnia di una donna misteriosa. Il break estivo, inoltre, sarebbe stato un toccasana per la sua vita sentimentale ma anche per la sua linea. Il presentatore di Non è l’Arena, infatti, ha perso ben otto chili e dalla sua lunga fuga d’amore è tornato in forma più che mai. La dieta che ha seguito, però, resta un mistero così come l’identità della donna che lo ha tenuto impegnato durante le ferie.

Massimo Giletti ha una nuova fiamma: lo scoop di Chi sul conduttore di Non è l’Arena

“L’estate di Massimo Giletti è stata silenziosa e dedicata allo sport in un’isola sperduta” è stato scritto nella rubrica Chicche di Gossip dell’ultimo numero di Chi. Il suo tempo libero, però, Giletti lo ha trascorso forse solo? La risposta a questa domanda, come anticipato sopra, è negativa. A tenergli compagnia, come riportato dal giornale di Alfonso Signorini c’era anche una “Donna misteriosa”. Il risultato? “Massimo è ritornato dalle vacanze con otto chili in meno e non ha svelato a nessuno i segreti della sua dieta”.

Massimo Giletti: ritorno di fiamma con la sua ex fidanzata?

Angela Tuccia, l’ex fidanzata di Massimo Giletti, qualche mese fa aveva definito il suo legame con il conduttore come una di quelle storie “Finite ma mai finite”. Il loro, aveva dichiarato lei in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, è ancora oggi un “Rapporto complicato”. Massimo? “È stato un grande amore, è un uomo meraviglioso” aveva spiegato “Mi fa stare bene, sono felice di averlo nella mia vita” . Sarà Angela la donna misteriosa quella menzionata da Chi?