Massimo Giletti bacia l’ex Angela Tuccia, parla lei: “È un rapporto complicato”

Massimo Giletti e Angela Tuccia sono tornati insieme? La coppia beccata dal settimanale Gente mentre si bacia

Massimo Giletti e Angela Tuccia sono stati beccati di nuovo insieme. Dopo i gossip circa un ritorno di fiamma tra il conduttore e la showgirl, è il settimanale Gente a pubblicare lo scatto di un bacio tra i due. Un bacio a stampo ma rigorosamente ad occhi chiusi, accompagnato da un lungo e caloroso abbraccio. Dunque Giletti è tornato insieme alla sua ex fidanzata? Se il presentatore di Non è l’arena preferisce non esprimersi, diverso è l’atteggiamento della Tuccia, che ha confidato alla rivista di Hearst Magazine che quello con il collega è un rapporto diverso dagli altri e piuttosto complicato.

Le parole di Angela Tuccia sul rapporto con Giletti

“Massimo è un uomo meraviglioso, mi ha insegnato tanto, ad avere un’infinita curiosità verso la vita, a coltivare interessi. E a studiare di continuo, per farmi trovare sempre preparata in ogni situazione e di fronte alle nuove sfide”, ha detto Angela Tuccia a Gente. “È stato un grande amore. Abbiamo fatto coppia fissa dal 2011 al 2013, ma volevamo cose diverse. Massimo mi fa stare bene, sono felice di averlo nella mia vita”, ha spiegato la giovane. Che, quindi, continua a vedere di frequente Giletti. “È un rapporto complicato. Io vivo una situazione sentimentale complicata. Massimo, diciamo, fa parte di quelle storie finite ma mai finite”, ha aggiunto la Tuccia. I due torneranno presto a fare coppia fissa?

Chi è Angela Tuccia: curiosità sull’ex di Giletti

Angela Tuccia ha 38 anni: è nata in Svizzera ma ha origini campane. Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo come modella, per poi ricoprire il ruolo di Professoressa all’Eredità. In tv ha preso parte pure a Veline, Markette, I migliori anni e Paperissima. Appassionata anche di recitazione, dal 2015 la Tuccia è nel cast della soap Un posto al sole, dove indossa i panni di Miriam Imparato. Nel 2017 è sbarcata al cinema, nel cast del film Beata ignoranza. Parallelamente allo showbiz, Angela ha portato avanti gli studi: il prossimo anno di laureerà in Scienze e tecnologie cosmetiche. Tra i tanti sogni, la giovane vorrebbe infatti lanciare una propria linea di cosmetici.