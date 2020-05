Massimo Giletti non torna in Rai: “Non dimentico quello che è successo”

Massimo Giletti commenta i presunti gossip sul suo ritorno in Rai

Nonostante l’emergenza Coronavirus, negli ultimi tempi si è parlato con una certa insistenza di un presunto ritorno di Massimo Giletti in Rai. Il giornalista e conduttore è andato via dall’azienda nel 2017 dopo che il suo programma di punta – L’Arena – è stato cancellato. Il 58enne ha continuato a lavorare a La 7, dove conduce da tre anni – con buoni risultati – Non è l’Arena. In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, nel numero in edicola da martedì 19 maggio 2020, il presentatore ha commentato i recenti pettegolezzi sul suo futuro professionale e ha ammesso che non riesce a dimenticare quello che è accaduto in passato.

Massimo Giletti non riesce a dimenticare quello che è successo in Rai

“La verità è che faccio fatica a dimenticare quello che è successo. Avevo un programma che raccoglieva davanti allo schermo quattro milioni di persone e non si è esitato un attimo a mandarmi via perché davo fastidio. Ora il mio pensiero è solo andare avanti fino alla fine dell’anno”, ha spiegato Massimo Giletti alla rivista edita da Mondadori. Non è l’Arena da circa tre anni regala grandi soddisfazioni e di recente ha addirittura battuto Che tempo che fa di Fabio Fazio, in onda ogni domenica sera su Rai 2.

Massimo Giletti e il futuro di Non è l’Arena su La 7

Non è l’Arena è andato regolarmente in onda pure durante l’emergenza Covid-19. “L’informazione non può fermarsi. Nelle prossime puntate affronteremo un’altra emergenza: quella economica”, ha assicurato Massimo Giletti.