Massimo Giletti, si lavora per il ritorno in Rai: il retroscena

Massimo Giletti, si lavora per il ritorno in Rai in autunno: il retroscena

Il coronavirus lascia tutti con il fiato sospeso, compresa la tv che in queste settimane sta cercando di capire come muoversi in vista della prossima stagione. In casa Rai c’è un problema non da poco: quello legato alle serie tv. Problema che potrebbe aprire le porte al clamoroso ritorno di Massimo Giletti a Viale Mazzini. Ma cosa ci azzeccano le due cose? Semplice: il servizio pubblico negli ultimi anni ha puntato molto sulle fiction, raccogliendo risultati eccellenti. Ora però i set sono fermi e non si sa nemmeno quando potranno ripartire. Bisogna quindi pensare a show fattibili e che allo stesso tempo siano in grado di catalizzare un fetta ampia di pubblico. In particolar mondo ci si riferisce a Rai Uno, la rete ammiraglia. E qui potrebbe entrare in campo Massimo Giletti…

Il ritorno in Rai di Massimo Giletti: spifferi da Viale Mazzini

A spifferare il retroscena è stato Tv Blog, che ha fatto sapere che i vertici Rai starebbero pensando di ‘richiamare’ a casa Giletti. Non sarà facile, ma nemmeno impossibile laddove ci fosse la volontà di Viale Mazzini. Da un lato Giletti ha avuto un addio non proprio idilliaco con il servizio pubblico. Dall’altro, però, non ha mai nascosto che la Rai è ‘casa’ per lui. Insomma, dopo ‘l’esilio’ a La7, con le condizioni adatte, il ritorno sarebbe tutt’altro che fantascientifico. Ma in che veste e in quale programma? Si sussurra che…

Giletti, l’idea della Rai di affidargli un programma in prima serata: il gossip

La Rai, secondo quanto scrive Tv Blog, starebbe pensando a riproporre “un must del passato professionale” di Giletti. “Il riferimento è alle serate di spettacolo che lo hanno visto protagonista 4 anni fa e che ebbero l’ardire di superare in termini di ascolti Tu si que vales. Parliamo in particolare delle due serate dedicate ai grandi successi di Mogol. Ma ottimi ascolti ebbero anche i programmi dedicati ad Andrea Bocelli e a Zucchero.” In questi giorni si starebbe quindi pensando di coinvolgere il giornalista in un simile progetto con “una serializzazione di quel tipo di appuntamenti, legandoli ai grandi personaggi del mondo dello spettacolo”. Al momento trattasi di un’idea balenata in Rai. Chissà che quell’idea diventi realtà