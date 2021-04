Massimo Giletti, malore a Non è l’Arena: paura in diretta. Cosa è successo

Il conduttore di La7 si è mostrato sofferente in diretta tv durante la puntata di domenica 18 aprile 2021. Cosa è accaduto e come sta

Durante la puntata di domenica 18 aprile 2021 Massimo Giletti si è sentito male a Non è l’Arena. Durante i talk in studio con diversi ospiti, è apparso sofferente, affaticato e particolarmente affannato. Anche il colore del suo viso, bianco pallido, ha creato qualche sospetto nei telespettatori. Il volto della rete di Urbano Cairo ha chiesto ai suoi ospiti di parlare per potere avere il tempo di riprendersi. Poi si è scusato in diretta. Durante la trasmissione ha dichiarato che avrebbe voluto arrivare almeno fino alle 22: “Vediamo se riusciamo a continuare”. La trasmissione ieri sera è stata più volte interrotta. Il conduttore, in diverse occasioni, si è fatto aiutare dalla rete mandando la pubblicità.

Nonostante il malore, Giletti ha portato a casa la puntata fino alla fine. Non è la prima volta che Massimo si mostra particolarmente sofferente in televisione nel corso del suo programma. Era successo nel 2018, quando fu costretto a interrompere la diretta a causa della febbre alta e annunciando la messa in onda di un blocco registrato. In quell’occasione, addirittura, era finito in ospedale, all’Umberto I di Roma, ma successivamente dimesso.

Non ci sono notizie, nel momento in cui stiamo scrivendo, su come sta Massimo Giletti dopo essersi sentito male a Non è l’Arena. Tanti gli argomenti affrontati, come il mancato aggiornamento del piano pandemico da parte dell’Oms e sul giallo del dossier della sezione Oms di Venezia. Gli ospiti in studio sono stati Francesco Zanbon, dopo la pubblicazione delle chat tra Ranieri Guerra e Silvio Brusaferro, ma anche Francesco Borgonobo, Sandra Amurri, Luca Telese, Chiara Colosimo, Vauro e Peter Gomez.

Gli ascolti tv che Non è l’Arena ha registrato domenica 18 aprile 2021 sono stati più che buoni. Nella prima parte, in onda dalle 21.13 alle 22.55, sono stati 1.475.000 spettatori a seguire la trasmissione di Giletti che ha ottenuto il 5,6%. Share che è cresciuto nella seconda parte, nelle ore comprese tra le 23.01 e 0.55, con 1.060.000 spettatori

e l’8%.