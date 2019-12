Giletti calma i toni su Barbara d’Urso: “Ho solo analizzato il programma”

Massimo Giletti a TvTalk calma i toni su Barbara d’Urso: cosa ha detto dopo gli ultimi attacchi

Massimo Giletti, intervenuto in collegamento nel salotto di TvTalk, è tornato a parlare di Barbara d’Urso. È risaputo che tra il conduttore di La 7 e il volto indiscusso di Canale 5 non ci sia un bel rapporto, in diverse occasioni Giletti l’ha attaccata sopratutto sulla faccenda “Pamela Prati“. Negli scorsi giorni, inoltre, il giornalista era tornato sulla questione in una lunga intervista in cui ha ribadito, ancora una volta, i suoi pensieri verso la presentatrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Tra le parole più salienti c’erano: “Mi chiedo ma siamo sicuri che sia sotto testata giornalistica? Quel modo di fare televisione si può nascondere dietro la dicitura testata giornalistica? Davvero essere giornalisti vuol dire avere un patentino o una sigla?“.

Giletti vs Barbara d’Urso: i toni si stanno spegnendo

Dopo le ultime dichiarazioni sembra che Massimo Giletti non abbia voglia di continuare ad attaccare la collega, nonostante le accuse pesantissime che le ha rivolto numerosissime volte. Ospite nel programma di Rai 3, TvTalk, al conduttore di Non è l’Arena è stata rivolta una domanda pungente, riguardante proprio Live-Non è la d’Urso: “Segui il programma?“. Al che Giletti ha risposto: “Lo trovo divertente ed esilarante. Ma l’ho analizzato solo per quello che concerne il caso di Pamela Prati“. Questo non vuol dire che la guerra sia finita, ma sembra che i toni si stiano piano piano spegnendo.

Massimo Giletti parla di Eleonora Daniele: “Viva la Daniele!”

Non solo Barbara d’Urso, Massimo Giletti ha risposto anche ad una domanda su Eleonora Daniele definita sempre più spesso come “la Giletti in gonnella“. “Trovo che lei faccia il suo percorso. La differenza la giocano i serali. C’è una competizione sfrenata. Solo io faccio quattro ore e 40 minuti di trasmissione di sera. Ma comunque, viva la Daniele“, ha detto infine il giornalista.