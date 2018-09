Massimo Di Cataldo imita Alan Sorrenti a Tale e Quale: gaffe di Loretta Goggi

Tale e Quale Show, Massimo Di Cataldo imitazione Loretta Goggi: la gaffe di Loretta Goggi

La prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show è stata sotto il segno di Loretta Goggi, da ben otto anni giurata del programma. Dopo aver stupito tutti con il suo look stravagante, la cantante e imitatrice si è lasciata scappare una gaffe nei confronti di Massimo Di Cataldo, uno dei nuovi concorrenti di Carlo Conti. Dopo che il cantante aveva imitato Alan Sorrenti cantando Tu sei l’unica donna per me, la Goggi è letteralmente scivolata sulla buccia di banana.

Massimo Di Cataldo: indifferente davanti a Loretta Goggi

“Tu sei un attore, giusto?”, ha chiesto Loretta a Massimo, non ricordando più la sua professione nonostante il recente successo di Ora o mai più con Amadeus. Una svista, quella della giurata di Tale e Quale Show, che non è passata inosservata al pubblico del varietà che, tra il serio e il faceto, ha bacchettato sui social network l’interprete di Maledetta Primavera. La reazione di Massimo è stata inaspettata: il giovane non si è minimamente scomposto per quanto detto da Loretta.

Loretta Goggi stronca Ghali a Tale e Quale Show

Nel corso della serata, Loretta Goggi ha pure criticato Ghali, il rapper e trapper del momento. A detta della giurata di Tale e Quale Show, l’italo-tunisino non è intonato come vuol far credere. “Vladi sei molto più intonata dell’originale”, ha detto la Goggi a Luxuria, che ha imitato Ghali cantando la hit radiofonica Cara Italia.