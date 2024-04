La Volta Buona, Dapporto e l’infanzia choc: Caterina Balivo ‘sviene’

Puntata assolutamente movimentata quella di oggi, 30 aprile, de La Volta Buona. Mentre tutto procedeva normalmente, ecco che Caterina Balivo è caduta sul suo fianco destro, come svenuta. Gli ospiti della puntata, ovvero Massimo Dapporto, Adriano Pantaleo, insieme agli imitatori di Stanlio e Ollio, hanno cominciato a chiamare la conduttrice, continuando, però, a conversare come nulla fosse.

Fino a quando uno dei quattro ha esclamato:

Verità o finzione? Nulla di preoccupante. La conduttrice, molto chiacchierata ultimamente, soprattutto a causa delle sue simpatiche gaffe, ha lasciato tutti a bocca aperta, rialzandosi in un battibaleno. E, rivolgendosi a Massimo Dapporto, ha esclamato:

Parte da qui il racconto di un Massimo Dapporto incredulo ed emozionato, mentre ricorda le frasi forti che gli rivolgeva mamma Augusta, ballerina e donna dello spettacolo:

Un racconto particolare quello dell’attore, che ha tracciato un quadro alquanto controverso del rapporto con sua madre, e che sicuramente non è passato inosservato al pubblico da casa, così come ai presenti in studio. L’attore ha poi continuato, raccontando un episodio che oggi definiremmo quantomeno preoccupante:

Ero a Venezia, in gondola con mia madre. Iniziò a venirmi il mal di mare, quindi lei mi mise con la testa fuori dalla gondola. Io iniziai a gridare: “Aiuto, aiuto, salvatemi! Questa non è la mia mamma, è una matrigna!”. Quando ero piccolo non è stato semplice, poi col tempo abbiamo chiarito la situazione. Lei queste cose me le diceva in privato, mentre stavo per addormentarmi. Mio padre non le sentiva.