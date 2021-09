Massimo Ciavarro nonno, come ha reagito alla news: parla Clizia Incorvaia

Dopo le parole non tenere di Eleonora Giorgi sull’ex marito, interviene l’influencer siciliana: “Vi dico come ha reagito Massimo”

Come ha reagito Massimo Ciavarro al fatto che presto diventerà nonno? La questione è diventata un mezzo caso gossipparo dopo che Eleonora Giorgi, che con l’ex è in ottimi rapporti, in una recente intervista, ha tirato le orecchie all’attore. Motivo? L’attrice si è un poco risentita in quanto non ha ricevuto nemmeno una chiamata da Massimo dopo che Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro (il figlio appunto di Eleonora e Massimo) hanno annunciato che diventeranno genitori.

“Lui è burbero, un vero e proprio orso”, ha chiosato la Giorgi che però ha assicurato che l’ex marito sarà un nonno “tenerissimo e molto presente”, come lo è stato da papà per Paolo. Ma in tutto questo, come ha reagito quando ha saputo che sta per diventare nonno? Nulla è trapelato fino a poche ore fa, quando Clizia, rispondendo a delle domande su Instagram fatte dai fan, ha svelato come il produttore cinematografico ha preso la news relativa alla sua gravidanza.

Ebbene, come ha reagito il futuro nonno? “Felicissimo ed emozionato”, ha risposto l’influencer siciliana, rendendo noto che il ‘suocero’ ha accolto la notizia della sua dolce attesa con molto affetto. Giallo, casomai ci sia stato, risolto. E polemiche placate preventivamente: l’attore 63enne è più che contento di poter abbracciare un nipotino.

Clizia Incorvaia, nuovi dettagli sulla dolce attesa

Clizia, sempre a colloquio su Instagram con i fan, ha raccontato di essere incinta di 15 settimane e ha spiegato che il bebè nascerà a Roma, città in cui dimora con Paolo e in cui è presente tutta la famiglia del giovane. Inoltre, quando le è stato chiesto se abbia fatto ricorso a qualche particolare cura per restare incinta, ha spiegato che no, non c’è stato alcun trattamento specifico: semplicemente madre natura ha fatto il suo corso. Altra chicca svelata ai suoi ‘seguaci’ è che la prossima ecografia è calendarizzata tra circa un mese.

Si ricorda che la Incorvaia è già mamma. Nel 2015 ha accolto Nina, la figlia avuta da Francesco Sarcina, il frontman de Le Vibrazioni. Con l’artista è stata sposata. Il matrimonio è poi giunto al termine tra mille veleni e accuse di tradimento reciproche da parte dei due ex coniugi. Il cantautore, per ora, ha preferito non commentare la notizia inerente alla dolce attesa di Clizia.