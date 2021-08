Massimo Boldi su Enrica Tarolla: “Fidanzati? Fu sgradevole, ecco la verità”

Cipollino svela che rapporto intrattiene con la giovane che in passato fu data come sua compagna di vita

Massimo Boldi torna a chiarire il legame che lo unisce a Enrica Tarolla, la donna romana che nel maggio 2019 fu annunciata come sua fidanzata. Lei oggi ha 34 anni, lui 76. Un divario di 43 primavere che quando fu lanciato lo scoop (a riportarlo fu il magazine Oggi) fece molto discutere. Scoop che fu poi smentito dallo stesso attore, che rivelò che con la giovane ci fosse una amicizia ma non certo una relazione sentimentale. Nelle scorse ore l’attore ha voluto ribadire quale sia il rapporto che condivide con la capitolina, ricordando anche che nel momento in cui gli affibbiarono la love story, che non ci fu mai. sia lui sia la ragazza furono molto feriti.

Enrica, tuttora, è una delle amicizie più importanti di Boldi. Da quel che si sa si occupa di un’agenzia che gestisce hostess e grandi eventi. “Tre anni fa ci scrissero sui giornali che eravamo fidanzati con 43 anni di differenza”, esordisce su Instagram, con un post, ‘Cipollino’, che aggiunge: “Voi non immaginate quanto questo fatto sia stato sgradevole, perché per noi l’affetto che ci lega è senza tempo”. L’attore spiega poi che a colpirlo è stata la personalità di Enrica, oltreché le sue capacità, definendola una “donna rara da incontrare”.

“E la nostra amicizia non ha età – conclude Massimo -. Lei conta sempre sulla mia voce quando le occorre un consiglio, io conto sempre sulle sue schiette opinioni quando ne combino qualcuna delle mie. Vorrei vederla sempre felice come oggi”.

Dunque non c’è stato, non c’è e, con ogni probabilità, mai ci sarà una love story tra l’attore e la Tarolla. Quel che invece continua ad esserci e a crescere è una sana e vigorosa amicizia. “Io poi piango”, ha commentato Enrica sotto al post di Massimo, evidentemente commossa per il pensiero riservatole.

Massimo Boldi, è finita la storia con Irene Fornaciari

Boldi, al momento, è single, dopo che ha messo fine alla relazione con Irene Fornaciari. Con la donna si era persino parlato di possibili nozze. Poi qualcosa non è andato per il verso giusto: l’attore ha raccontato di essere ancora troppo ancorato al ricordo della compianta moglie e di non riuscire a legarsi in modo profondo ad un’altra persona. Nonostante ciò, di recente, ha confidato di aver preso una cotta per una certa Anita, donna di 40 anni polacca intrigante e seducente, a detta dello stesso ‘Cipollino’. La confidenza l’ha fatta al magazine Oggi. Attualmente non si sa se sia riuscito a conquistare Anita oppure no.