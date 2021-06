Massimo Boldi, con Irene è finita: “Sono innamorato di un’altra, ecco chi è”

Massimo Boldi è di nuovo innamorato. Il comico 75enne ha perso la testa per Anita Szacon, 40 anni, donna di origine polacca che lavora a Roma come cosmetologa in una farmacia. E Irene Fornaciari? Lo scorso anno era ad un passo dal sì, poi la relazione è naufragata in un batter d’occhio. Ne è seguito un ritorno di fiamma che sembrava aver ridato stabilità alla coppia. Non è invece andata così visto che la love story adesso non c’è più. E come mai, dopo due anni di amore, è giunto di nuovo un capolinea? Lo spiega lo stesso Boldi al magazine Oggi.

Con Irene “è stata una bella relazione, anche intrigante. Ma io non amo gli aut-aut”. Cipollino non aggiunge altro, ma dalle sue parole trapela che ad un certo punto sembra che la Fornaciari abbia preteso qualche passo in più nel rapporto. Passo che evidentemente l’attore non ha voluto fare. Ciò detto, Massimo adesso ha la testa ‘altrove’, per Anita appunto. “Lei mi sfugge. Si ritrae. Ma io spero di riuscire a conquistarla”, afferma. Quando gli si chiede se è innamorato non si ritrae e risponde che sì, lo è. Il punto è che ora deve far capitolare il cuore della bella polacca che definisce come una donna “spigolosissima”.

Nonostante il tempo scorra e la lancetta biologica del comico segni 75 anni, le corteggiatrici non gli mancano. A riferirlo è sempre lo stesso attore che confida di essere “accerchiato da ragazze bellissime che si propongono”. Gli scrivono su Instagram per proporsi per una cena, ad esempio. Come si spiega tutto questo? “La mia popolarità, il personaggio che ho interpretato e interpreto nei film fa da catalizzatore: si vede che non piaccio alle donne mature”.

Certo Cipollino non vive nel paese delle meraviglie e sa che dietro a determinate avances non si cela soltanto puro interesse e mera curiosità da parte delle donne. Infatti, quando gli si consiglia di stare attento ad alcune figure che potrebbero avere doppi fini, replica così: “Non voglio coprirmi di ridicolo, ho un grande rispetto di me stesso e delle mie figlie. Sono il primo a chiedermi se, alla mia età, io possa davvero ambire a un amore autentico e disinteressato”.

Insomma, a Boldi non bisogna certo andare a spiegare come funziona il mondo. Cipollino però non demorde e non si arrende, continuando a sperare che possa arriva un giorno un’altra botta di amore autentico e genuino. Chissà se sarà Anita Szacon a darglielo. Adesso è tempo di corteggiamento, domani si vedrà se la corte fatta avrà dato i frutti sperati.