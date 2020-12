Boldi spiega perché è tornato insieme a Irene, le sue figlie hanno da ridire

Massimo Boldi ha raccontato i dettagli sul ritorno di fiamma con Irene Fornaciari. Intervistato dal magazine Oggi, il comico, che ha ben 34 anni in meno rispetto alla donna, ha narrato nei particolari la scelta di riallacciare la love story, dopo che lo scorso luglio aveva deciso di troncarla. L’annuncio del ‘ricongiungimento’ è arrivato pochi giorni fa, nel salotto di Domenica In, quando ‘Cipollino’ si è confidato con l’amica Mara Venier sulle sue decisioni relative alla vita privata.

Boldi, al settimanale, ha spiegato che anche quando c’è stato l’addio sentimentale ad Irene ha promesso che avrebbe comunque coltivato con lei un legame di amicizia. “Era troppo preziosa per perderla… Fatto sta che abbiamo sempre continuato a sentirci, a ridere insieme, a vederci quando si poteva…”, ha dichiarato. Ora, però, le cose sono nuovamente cambiate. I due sono tornati a fare coppia a tutti gli effetti. Massimo la vorrebbe addirittura al suo fianco in modo più continuo.

“Vorrei che venisse a vivere con me. Che stesse al mio fianco dalla mattina alla sera, che condividesse i miei giorni e i miei perché”, ha aggiunto l’attore rimarcando che attualmente nella relazione c’è uno scoglio che vuole superare al più presto. Trattasi dell’ostacolo della distanza: la Fornaciari infatti abita in Toscana, più precisamente a Lucca, sua città di origine, mentre Boldi è di base a Milano. “Non voglio continuare a fare il pendolare, voglio una serafica quotidianità da condividere con le mie figlie, con i miei affetti”, ha quindi detto il comico, che, di fatto, coltiva la speranza di poter godersi una convivenza serena.

E le sue figlie? Cosa ne pensano della sua situazione sentimentale di papà con la Fornaciari? Sono d’accordo? Boldi ha risposto con un ni, rimarcando che i suoi frutti d’amore gli lasciano “apparentemente libertà di fare ciò che desidera”. Poi però sottolinea che “non è davvero così…”. “Ma per me la felicità non può essere senza tutto il mio circo. Possibile che sia così difficile comprendere che Cipollino ha bisogno di amore?”, ha chiosato, facendo trapelare più che nitidamente che le sue ragazze abbiano un qualcosa da ridire sulla sua relazione. Chissà…

Massimo Boldi e Irene, perché si sono lasciati a luglio: a troncare fu l’attore

L’annuncio della separazione da Irene lo dava lo stesso Boldi a luglio 2020, sempre raccontandosi al magazine Oggi. In piena estate comunicava infatti di aver messo fine alla love story con la donna in quanto riteneva che si fosse “rotto l’incantesimo” e in quanto affermava di essere ancora troppo legato emotivamente alla defunta moglie, Marisa per proseguire in una relazione. Nonostante ciò ha sempre avuto per la Fornaciari parole di stima e affetto. Ora ha recuperato convinzione circa il rapporto con la lucchese. Buona fortuna!