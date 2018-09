Massimo Boldi era già stato operato alla orta, Barbara d’Urso rivela come sta

Massimo Boldi è stato operato al cuore ma qualche mese fa subì un intervento alla orta: la rivelazione di Barbara d’Urso

Come già sappiamo l’attore comico Massimo Boldi è stato operato d’urgenza al cuore. Barbara d’Urso però, durante la puntata di Pomeriggio Cinque di lunedì 24 settembre rivela che Boldi era già stato operato alla orta qualche mese fa senza dire niente a nessuno. Dopo questa operazione, Massimo Boldi ha mandato un video ad amici e parenti tra cui la stessa Barbara d’Urso per informare dell’operazione e dire che sta bene. Poi un dolore al petto che lo ha portato ad una nuova visita in ospedale e quindi alla decisione dell’intervento al cuore perché aveva le coronarie otturate.

Barbara d’Urso va a trovare Massimo Boldi in ospedale dopo la diretta di Domenica Live: la conduttrice si trova di fronte ad una grande sorpresa

Dopo la diretta di domenica con il programma Domenica Live, la conduttrice Barbara d’Urso è andata a trovare il suo amico Massimo Boldi dopo l’intervento al cuore in ospedale. A grande sorpresa, l’amatissimo attore comico girava per la stanza dell’ospedale con le flebo attaccate al corpo, con il solito sorriso di sempre e come se niente fosse successo. Massimo Boldi, nei video girati in esclusiva da Barbara d’Urso, racconta il suo stato appena qualche ora dopo il delicato intervento subito. Boldi racconta, per fortuna, di sentirsi benissimo e di sentirsi alla grande.

Massimo Boldi: come sta adesso l’attore comico? Lo rivela Barbara d’Urso in diretta a Pomeriggio Cinque

La conduttrice Barbara d’Urso rivela anche, sempre in diretta a Pomeriggio Cinque, le condizioni di salute attuali di Massimo Boldi qualche giorno dopo l’intervento al cuore. L’attore sta benissimo ed è stato dimesso proprio lunedì 24 settembre.