Massimo Boldi, prima volta in tv con la fidanzata: lei stoppa la convivenza a Domenica In

Massimo Boldi in tv, a Domenica In. Non è certo una notizia che lui sia avvezzo ai riflettori dello spettacolo. Discorso assolutamente diverso per la sua fidanzata Irene, più giovane di lui di oltre 30 anni, che è sbarcata per la prima volta in un salotto televisivo. “So che non è facile per te…”, sussurra Mara Venier alla donna, che sorride timidamente. Spazio poi all’intervista di coppia. Zia Mara rimarca più volte la sua soddisfazione nel vedere l’amico Massimo di nuovo sereno e felice sentimentalmente dopo la morte della moglie Marisa. Un lutto a cui è seguito un periodo duro, segnato dalla solitudine. Poi un altro grande amore, quello provato per Irene…

Massimo Boldi a Domenica In sulla moglie defunta: “Quando ero sposato ero molto felice. Purtroppo la vita mi ha fatto questa… non lo so dire”

“Da quando sono rimasto vedovo ho avuto una vita serena dal punto di vista professionale, ma sentimentalmente difficile. Tu, Mara, sai benissimo che io non so rimanere solo. Quando ero sposato ero molto felice. Purtroppo la vita mi ha fatto questa… non lo so dire… Sono rimasto solo con le mie figlie”. A parlare è Boldi che aggiunge: “Quando è mancata Marisa ho dovuto lasciare Christian De Sica e ricominciare tutto da capo…” E dopo anni di dolore, ecco un raggio di sole: Irene. La Venier domanda se è possibile che a breve possa essere intrapresa la convivenza. L’attore fa sapere che lui sarebbe favorevole. Irene, però, frena.

“Stiamo bene così e non vogliamo rompere questo equilibrio perfetto”

“Convivenza? Di questo ancora non ne abbiamo parlato, perché è ancora troppo presto. Stiamo bene così e non vogliamo rompere questo equilibrio perfetto”, ha dichiarato Irene, stoppando una possibile convivenza nell’imminente futuro. Ciò non toglie che l’affetto e il sentimento nella coppia siano molto intensi. Irene, prima di concludere l’intervista, ha voluto dedicare un pensiero a sua madre, definendola una “grande donna”.