Massimo Boldi: la sua fidanzata ha 34 anni in meno di lui, ecco chi è

Massimo Boldi, ecco chi è la sua fidanzata

Il Cipollino più amato di Italia si è finalmente innamorato. La sua vita sentimentale, dopo la perdita dell’amata moglie Marisa, è stata piena di alti e bassi ma ora l’attore sembra aver trovato la sua dolce metà. A rivelarlo è stato lui stesso, ieri, nel salottino di Caterina Balivo a Vieni da Me. Durante il programma, però, l’attore 74enne non si è voluto sbilanciare più di tanto ma oggi, grazie a Fanpage, possiamo scoprire qualcosa di più su colei che è stata capace di fargli battere il cuore ancora una volta. Come Massimo stesso ha rivelato la sua nuova fidanzata si chiama Irene. Su di lei, però, sono pochissime le informazioni che si possono reperire.

Massimo Boldi, l’amore ritrovato con la nuova fidanzata e il ricordo della moglie

Irene pare abbia 40 anni, dunque 34 in meno di Massimo, e viva a Lucca in Toscana. La donna, inoltre, possiede un negozio di abbigliamento e gioielli. Pare che Irene, ieri, fosse anche seduta tra il pubblico di Vieni da Me. Sempre da quanto ci rivela Fanpage, Irene e Massimo appiano spesso insieme su Facebook e in più non è sfuggito un commento dell’attore che, sotto una foto postata nel profilo di lei, ha definito la sua fidanzata ‘deliziosa creatura’. Insomma, il nostro Cipollino si è proprio innamorato. Il loro legame comunque è cosa fresca, la loro storia d’amore sembra esser nata da poco. A Vieni Da Me, tra le tante cose, Massimo ha rivelato: “Batte il mio cuore, adesso, per la vita che continua… Sono fidanzato… Alla mia età non è facile riuscire a trovare una compagna… dall’altra parte non voglio fare il pensionato!”. In passato, l’attore è stato sposato per tantissimo tempo con la sua Marisa che purtroppo ha perso nel 2004 a causa di un tumore. La morte dell’adorata moglie è per lui una ferita ancora fresca, dato il grande amore che la legava a lei.

Massimo Boldi, la relazione con la De Nardis e l’amicizia, preziosa, con De Sica

In seguito, Massimo ha avuto una relazione con Loredana De Nardis (con la quale ha lavorato anche spesso in vari film) ma purtroppo le cose tra i due sono finite male. Questo per Boldi è stato un momento davvero terribile. Fortunatamente, però, l’attore di Luino ha ricevuto il supporto di Christian De Sica. “Proprio nel momento più brutto, ho potuto immergermi totalmente nel lavoro, iniziando le riprese del film con Christian, che mi è stato molto vicino come solo un amico sa fare”, ha dichiarato.