Massimo Boldi sulla fidanzata Irene: “Ecco cosa ha fatto per me”

Massimo Boldi e l’amore con la fidanzata Irene: l’attore si racconta a Mattino 5, arriva anche la chiamata di lei

Oggi a Mattino 5, Massimo Boldi parla della sua storia d’amore con Irene, di 34 anni più giovane di lui. Dopo la morte della moglie Marisa, il noto attore italiano ha avuto una lunga relazione con una ragazza, con cui poi ha scelto di chiudere. Da un anno è riuscito a ritrovare l’amore proprio con Irene. Ospite nello studio di Federica Panicucci, Massimo spiega cosa l’ha portato a innamorarsi della giovane. In particolare, Boldi si dice certo di una cosa: l’amore non ha età. A detta dell’attore, non esisterebbe alcuna legge che riguarda l’età in amore. Come afferma la stessa Irene, attraverso una chiamata in diretta a Mattino 5, è passato precisamente un anno dal loro primo incontro. Lo scorso anno, nella giornata del 13 novembre, l’attore incontrava su un treno la bellissima 40enne. Al telefono la ragazza spiega che lei e Massimo hanno avuto una conoscenza molto lunga. Tra loro non c’è stato un colpo di fulmine e, per tale motivo, hanno avuto modo di consolidare il loro rapporto.

Massimo Boldi a Mattino 5: ecco perché l’attore si fida della fidanzata Irene

“Devi essere convinto che la persona che ti sta accanto ti vuole veramente bene”, afferma a Mattino 5 Massimo Boldi. Ma come ha capito che Irene gli vuole davvero bene? “Lo dimostra il fatto che adesso si prende cura di me, cosa che non succedeva prima. Intendo che anche nelle piccole cose è sufficiente un gesto, un interessamento”, confessa l’attore. In particolare, Massimo ci tiene a precisare che Irene non è una persona che si atteggia a diva o che si vanta di essere vicina a un personaggio noto. Proprio questo ha portato Boldi e i suoi figli a fidarsi della 40enne. Ma a dimostrare l’amore che la ragazza prova nei confronti dell’attore è un altro importante dettaglio: ha accettato di non avere figli.

Massimo Boldi, il segno importante per cui ha capito che Irene lo ama davvero

Sappiamo bene che Boldi ha già tre figli e non ha alcuna intenzione di averne altri. Irene sarebbe ancora in tempo per diventare madre, eppure pare abbia accettato la decisione dell’attore. A confermarlo è lui stesso: “Se la mia compagna accetta di poter vivere insieme a me e di volermi bene, rifiuta anche di avere un figlio. Questo è un segno importante che vuole stare con me”. Una scelta importante quella presa da Irene, che sembra essere davvero innamorata di Boldi!