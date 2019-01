Massimo Boldi ed Elena Coniglio a Storie italiane: “Tra noi un’amicizia speciale”

Il comico e la ballerina ospiti di Eleonora Daniele

Massimo Boldi si racconta in tv. Il celebre comico è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Davanti alle telecamere della trasmissione, in onda ogni giorno in diretta su Rai1, l’attore ha celebrato il successo del nuovo film Amici come prima. La pellicola che lo vede protagonista accanto all’amico di sempre Christian De Sica ha infatti sbancato il botteghino. Boldi ha citato i dati Cinetel e rivelato che in 14 giorni di programmazione, la commedia è stata vista da ben 1 milione di spettatori. Il film, che vede la coppia di attori tornare a lavorare insieme dopo 13 anni dall’ultima collaborazione, è stato diretto da Brando De Sica (figlio di Christian). Quello tra Boldi e De Sica non è solo un legame professionale ma è soprattutto una solida amicizia, iniziata nel lontano 1972. I due hanno attraversato insieme momenti difficili come la perdita dell’amata moglie Marisa per Massimo e l’incidente all’occhio per Christian. Nel salotto di Rai 1, l’attore ha ripercorso la sua lunga e fortunata carriera ma anche rivissuto alcuni momenti dolorosi e intimi. Boldi ha ricordato il periodo difficile seguito all’operazione cardiaca di urgenza a cui si è sottoposto lo scorso settembre. Per fortuna al suo fianco sono rimasti gli amici di sempre. Tra le persone che gli sono state accanto anche la ballerina Elena Coniglio che è stata ospite in studio.

Massimo Boldi parla del tradimento dell’ex Loredana

Dopo il grave problema di salute che lo ha costretto ad un intervento d’urgenza lo scorso settembre, Massimo Boldi si è buttato a capofitto nel lavoro e oggi festeggia il successo del suo nuovo film Amici come prima. Il 2018 è stato un anno difficile per l’attore che è stato anche tradito dall’ormai ex compagna Loredana. L’attore ha dichiarato di essersi sentito molto ferito e preso in giro. A ridargli il sorriso anche l’amicizia speciale con Elena Coniglio. I due, legati dai tempi di Ballando con le stelle, hanno passato il Capodanno insieme. Dopo la fine della relazione con Loredana, che era molto gelosa della loro amicizia, Boldi e la ballerina del programma di Rai1 hanno ripreso a frequentarsi.

Massimo Boldi e l’amicizia speciale con Elena Coniglio

Massimo Boldi e Elena Coniglio sono dunque legati da una solida amicizia come dimostrato davanti alle telecamere di Storie Italiane con abbracci, sorrisi e sguardi complici. Ai microfoni di Eleonora Daniele i due però non si sbottonano e non confermano nè smentiscono le voci relative ad una loro presunta relazione. Di certo tra loro c’è un’amicizia speciale che oggi è sempre più solida. Dopo la morte della moglie Marisa, Massimo è stato legato per 14 anni a Loredana. La loro storia si è conclusa nel peggiore dei modi e chissà se oggi l’attore è pronto per un nuovo amore.