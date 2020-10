Massimo Boldi, altra bufera social: il controverso post sul covid

Massimo Boldi fomenta una nuova bufera social, pubblicando un post controverso relativo al coronavirus. Già in passato il comico lombardo si è reso protagonista di esternazioni al ‘limite’. Nelle scorse ore ha divulgato un post su Facebook che ha innestato una cascata di commenti a caldo, molto dei quali contrari al messaggio diffuso. Nella fattispecie ‘Cipollino’ ha parlato di terrorismo mediatico invocando la carica più alta dello stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “per eliminare” delle non meglio precisate “mele marce”. Boldi si è avventurato anche in un paragone tra il tempo del Covid, quello odierno, e il tempo della guerra, quando ci si riuniva nelle cantine per “sfuggire alla morte”. Naturalmente non sono nemmeno mancate delle stilettate ‘enigmatiche’ agli operati dei governi.

Massimo Boldi, altro post controverso sul Covid-19: bufera mediatica sul comico

“In tempo di guerra nel nostro Paese la gente si riuniva nelle cantine per sfuggire alla morte. Oggi i Governi con la scusa della pandemia fanno esattamente il contrario. Invochiamo la carica più alta dello stato per poter eliminare tutte le mele marce se vogliamo vivere la controtendenza che salverà noi ed i nostri figli. Un paradosso che sta facendo impazzire tutti. Diciamo BASTA CON IL TERRORISMO MEDIATICO. GRAZIE PRESIDENTE”. Questo il messaggio di Boldi. Messaggio che ha stimolato tantissimi followers. La maggior parte di loro ha avuto parole di condanna nei confronti del comico. C’è chi lo ha invitato a non “cavalcare” l’onda del negazionismo e chi gli ha consigliato di “fare un giro” negli ospedali in questo periodo, sottolineando come le strutture sanitarie stiano tornando ad essere messe fortemente sottopressione per via della cosiddetta seconda ondata di coronavirus.

In tempo di guerra nel nostro Paese la gente si riuniva nelle cantine per sfuggire alla morte. Oggi i Governi con la… Gepostet von Massimo Boldi am Mittwoch, 14. Oktober 2020

Massimo Boldi e la fine della storia con Irene Fornaciari

Boldi, di recente, non solo è finito al centro del calderone mediatico per via delle sue controverse posizioni inerenti al Covid, ma anche per la sua vita privata. In particolare per il capolinea sentimentale con Irene Fornaciari, la donna di 34 anni più giovane di lui con la quale sembrava aver ritrovato pace e serenità. Qualcosa invece è andato storto. Un fulmine a ciel sereno, visto che i due, poco tempo prima, si erano presentati assieme nello studio di Domenica In, alla corte di Mara Venier, ipotizzando persino le nozze. A scrivere la parola fine sulla relazione è stato il comico che al magazine Oggi confessava di aver compreso che il ricordo della moglie Marisa (scomparsa anni fa, a cui era legatissimo) continuava a riaffiorare, non consentendogli di vivere serenamente altri amori. Da qui la scelta di dire addio alla Fornaciari, con la quale ha comunque mantenuto ottimi rapporti.