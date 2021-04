Massimiliano Rosolino su Natalia Titova: “Non la sposo”. Sintonia con Blasi

Non ci sarà nessun matrimonio tra Massimiliano Rosolino e Natalia Titova. I due si sono conosciuti a Ballando con le Stelle, si sono innamorati e non si sono più lasciati. La loro storia dura da quindici anni. Lui era un ballerino del talent di Milly Carlucci, mentre lei tra i maestri di danza. Tra un valzer e un tango è scattata la passione. Da allora hanno deciso di amarsi ogni giorno, hanno dato alla luce a due figlie e affrontato insieme gioie e avversità. Il segreto del loro amore è il supporto a vicenda. Entrambi hanno bisogno di essere stimolati, esaltati, bacchettati e coccolati. Sono questi gli ingredienti del loro amore, come svelato dall’inviato dell’Isola dei Famosi 2021 in una intervista rilasciata a NuovoTv. Una volta terminata la sua avventura in questo nuovo ruolo televisivo, che sta ricevendo non poche critiche, Massimiliano Rosolino non sposa la Titova ma prenderà lei e le sue bimbe e partiranno per un viaggio unico:

“Le nozze sono una cosa che fanno gli altri, noi ci inventeremo qualcosa di diverso”

La valigia, dunque, non sarà per due ma per quattro: con loro andranno anche Sofia Nicole e Vittoria Sidney. Ciò che gli manca tanto è la quotidianità, persino i capricci delle bambine. Rosolino ha raccontato che si sentono tutti i giorni grazie alla videochiamate e nel fine settimane aiuta le sue figlie a fare i compiti per dare una mano alla sua amata compagna ed evitare che diventi matta. Se non ci fosse stata la pandemia da Coronavirus, avrebbe detto loro di andare in Honduras, ma bisogna stringere i denti ancora per un po’ in questo periodo.

Massimiliano Rosolino su Ilary Blasi: “Improvvisa, ironizza e bacchetta”

L’Isola dei Famosi sta regalando soddisfazioni a Massimiliano Rosolino, ma anche polemiche. Di recente Angela Melillo, che rischia l’eliminazione, ha fatto un gesto alle sue spalle. Da una parte il pubblico rimpiange Alvin o Stefano De Martino, inviati delle precedenti edizioni in onda su Canale 5. Lo sportivo, però, ha lo spirito del campione e non cede alle prime difficoltà. Come confessato al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Ilary Blasi l’ha voluto fortemente come inviato: “Lei improvvisa, ironizza, se c’è bisogno bacchetta”.

Crede che questi siano gli ingredienti giusti per un programma come L’Isola. Di certo tra i due c’è sintonia: presentatrice e inviato si spalleggiano a vicenda in modo sciolto durante le dirette in prima serata sulla rete ammiraglia del Biscione. L’obiettivo di Massimiliano è quello di regalare al pubblico emozioni.