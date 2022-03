Massimiliano Morra, salta il matrimonio: Dalila annuncia la rottura

Massimiliano Morra non si sposa più. La sua storia d’amore è stata al centro delle dinamiche della quinta edizione del Grande Fratello Vip, anche per via dei precedenti con Rosalinda Cannavò. Alla fine è saltato fuori che tra Morra e Cannavò non c’è mai stata una storia d’amore e tutto il resto è storia nota. La fidanzata Dalila, in tutto ciò, non ha mai fatto mancare il suo supporto all’attore mentre era nella Casa. Tra di loro il rapporto è proseguito a gonfie vele e non sembra aver risentito dell’esperienza nella Casa. Eppure qualcosa è successo, a distanza di un anno.

Massimiliano Morra e Dalila si sono lasciati: la notizia è arrivata all’improvviso nelle scorse ore su Instagram. Un fulmine a ciel sereno, perché non molte settimane fa proprio l’attore aveva parlato di matrimonio. Voleva sposare Dalila, ormai certo che fosse lei la donna della sua vita. In una intervista, in cui non ha mancato di attaccare Rosalinda, ha rivelato che si sarebbe sposato molto presto. Lui e la sua fidanzata stavano pensando di sposarsi a Napoli e lui era sicuro di voler mettere su famiglia insieme a lei.

Qualcosa però si è rotto fra di loro. Nelle scorse ore infatti Dalila ha annunciato la rottura con Massimiliano Morra. Sul suo profilo Instagram è comparso un messaggio tra le storie, riportato da Isa e Chia, in cui ha raccontato che non stanno più insieme. Ha esordito specificando che non stava a lei comunicare quanto successo perché fra i due non è lei il personaggio pubblico. Tuttavia ha deciso di metterci la faccia e di annunciare la rottura, visto che lui non lo stava facendo:

“Mi sembra rispettoso per tutte le fanpage e le persone che ci hanno supportato, mettervi a conoscenza che io e Massimiliano non stiamo più insieme già da un bel po’ di tempo”

Quindi ha ringraziato tutti coloro che si sono affezionati alla coppia per l’affetto che non hanno mai fatto mancare. Pare proprio che non ci sarà nessun matrimonio, insomma: Massimiliano Morra e Dalila non si sposano più. Così stanno le cose al momento, ma non è detto che non si tratti di una crisi passeggera. Chissà, potrebbero far pace e decidere di organizzare le nozze.