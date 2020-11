Massimiliano Morra, impressionante incidente al GF Vip: “C’è fuori l’osso”

Massimiliano Morra è incappato in un brutto incidente all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Subito la situazione è apparsa non leggera. Infatti, è intervenuto un medico. Il fatto si è verificato mentre gli inquilini erano intenti, nel salotto della dimora di Cinecittà, a impegnarsi nella prova settimanale. L’attore campano, involontariamente, ha calpestato un vetro presente sul pavimento. Non appena si è consumata la vicenda è subito apparsa chiara la gravità della situazione.

Uno dei primi a osservare la ferita è stato Andrea Zelletta che ha lanciato un urlo, evidentemente impressionato dalla vista del taglio. “Non guardare, c’è l’osso di fuori”, le parole concitate dell’ex tronista. Nel frattempo la giornalista Maria Teresa Ruta e l’attrice Adua Del Vesco hanno cercato di dare supporto e manforte a Massimiliano nell’attesa dell’intervento medico, che è puntualmente arrivato.

Con il cuore in gola, i concorrenti del reality si sono trasferiti in giardino, aspettando di avere notizie sulle condizioni di salute del compagno di viaggio. Dopo lo spavento, fortunatamente, è giunto un sospiro di sollievo: Morra è riapparso in salone, spiegando che non sono stati necessari dei punti. Tassativo però il riposo per permettere alla ferita di guarire senza complicazioni.

Massimiliano Morra: il percorso al Grande Fratello Vip 5

L’attore napoletano è stato protagonista assoluto dei primi giorni dello show. Non appena ha messo piede nella Casa più spiata d’Italia, si è confrontato con Adua Del Vesco, con la quale ha potuto appianare divergenze del passato. Il loro chiarimento ha innescato indirettamente il cosiddetto AresGate, oltre a far emergere che la loro love story passata fu costruita a tavolino per esigenze pubblicitarie e dimmagine.

Non solo: è stato anche la miccia che ha tirato di mezzo Gabriel Garko, il quale, a gran sorpresa, dopo anni di sussurri e spifferi, ha fatto coming out.

Di recente Morra è tornato al centro dell’attenzione per via di uno scontro molto acceso con Tommaso Zorzi, che lo ha accusato di essere ondivago e di non schierarsi mai. L’attore campano si è difeso, affermando che nessuno può dirgli quando e come parlare.