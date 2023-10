Massimiliano Gallo, la moglie è incinta: il pancione, foto e dettagli

Massimiliano Gallo diventerà presto papà. L’attore e la moglie Shalana Santana hanno annunciato su Instagram l’arrivo del loro primo figlio, condividendo una foto dei due sorridenti e sereni durante una giornata piena di sole. La coppia non ha aggiunto nessuna descrizione allo scatto, ma il pancione visibile dell’attrice ha anticipato da solo la lieta notizia. Il post è stato subito invaso da tantissimi likes e commenti di congratulazioni da parte di seguaci e colleghi per i futuri genitori.

In realtà, si tratta del secondo bambino o bambina per Massimiliano, che è già padre di una figlia nata da una precedente relazione, di nome Giulia, oggi 19enne. Lo stesso vale per la compagna Shalana Santana, attrice professionista 15 anni più giovane di Gallo, che aveva già avuto un figlio in passato. I due sono insieme da ben sette anni e lo scorso dicembre sono convolati a nozze. Da tempo avevano in mente di allargare la famiglia, ma l’attore era un po’ impaurito dall’età perché si considerava ormai “vecchietto“. Ebbene, dopo aver coronato il loro amore con il matrimonio, la coppia ha deciso di fare anche questo passo e presto diventeranno nuovamente genitori.

Massimiliano Gallo, vita e carriera

Massimiliano Gallo è nato a Napoli il 19 giugno del 1968. Il padre era Nunzio Gallo, un cantante napoletano molto noto, mentre la mamma Bianca Maria era un’attrice di teatro. Cresciuto in una casa di artisti, dopo essersi diplomato, inizia a recitare nella compagnia di Carlo Croccolo e, nel 1988, fonda la compagnia Gallo insieme al fratello Gianfranco, riuscendo a portare in scena molti successi teatrali. Successivamente, nel 1997, viene scelto da Carlo Giuffrè per interpretare Mario Bertolini in “Non ti pago” di Eduardo De Filippo e, da lì, si sposta anche verso la televisione ed il cinema. Negli anni, ha recitato in diverse fiction di successo come Imma Tataranni, I Bastardi di Pizzofalcone, Vincenzo Malinconico- Avvocato di insuccesso.

Per quanto riguarda la vita privata, Massimiliano in passato è stato sposato con Anna dalla quale ha avuto una figlia, Giulia, di 19 anni. Successivamente, ha conosciuto la modella e attrice brasiliana Shalana Santana. Dopo sette anni di amore, i due si sono sposati lo scorso dicembre e presto diventeranno genitori del loro primo figlio o figlia.