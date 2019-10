Massimiliano Gallo e la fidanzata Shalana Santana oggi: “Non è stato facile”

Massimiliano Gallo fidanzato con Shalana Santana, la coppia oggi al settimo cielo dopo le prime difficoltà

Massimiliano Gallo è fidanzato con Shalana Santana e condividono anche la passione per la recitazione, entrambi infatti sono attori. Lui al momento è il protagonista maschile di Imma Tataranni Sostituto Procuratore, lei invece sarà presto in onda con una nuova fiction L’alligatore. L’attore che interpreta il personaggio di Pietro De Ruggeri è stato intervistato dal settimanale DiPiù e ha parlato a lungo della sua vita sentimentale. Oggi è felice accanto alla sua fidanzata, ma ha alle spalle un altro matrimonio da cui è nata una figlia, Giulia, oggi 17enne. Anche Shalana Santana ha alle spalle una relazione importante, da cui è nato un figlio che oggi ha 7 anni. Sono una famiglia allargata e hanno trovato il modo di farla funzionare.

Massimiliano Gallo parla della fidanzata Shalana Santana: le dichiarazioni dell’attore

Nel corso dell’intervista, l’attore di Imma Tataranni ha dichiarato sulla fidanzata Shalana: “Certo, non è stato facile per nessuno. La mia compagna e io abbiamo alle spalle due legami importanti e dei figli, e abbiamo aspettato prima di andare a convivere: volevamo che la nostra relazione fosse consolidata per rispettare i nostri affetti”. Anche per questo, ha aggiunto, da poco riesce a parlare della loro relazione. Massimiliano Gallo e Shalana Santana si sono conosciuti durante una cena, lui ha avuto subito l’impressione di conoscerla da tanto tempo. Così ha deciso di invitare Shalana a prendere un caffè, scegliendo anche un posto con una vista mozzafiato. Come è andata a finire? Che sono stati talmente bene insieme da non pensare più al caffè. “Tutto è stato molto naturale, abbiamo cominciato a parlare e ci siamo accorti molte ore dopo che il caffè non solo non l’avevamo preso, ma che non c’era neanche un bar nelle vicinanze. Ora ho intenzione di sposarmi con lei”, ha detto.

Massimiliano Gallo e Shalana Santana fidanzati, l’attore parla dell’ex moglie

Massimiliano Gallo e la fidanzata Shalana Santana oggi sono felici e hanno trovato la loro armonia. Forse ha contribuito a questa serenità il fatto che entrambi gli attori hanno un rapporto tranquillo e altrettanto sereno con gli ex partner. A proposito dell’ex moglie, Gallo ha detto: “Diciamo che per vivere in serenità, se ci sono soprattutto dei figli, alla base ci deve essere il rispetto, e questo c’è. Ma non solo. La mia ex moglie era la fidanzatina di quando ero piccolo […]. Abbiamo passato la vita insieme. E, anche se poi l’amore è finito, l’affetto è rimasto, quello ci sarà sempre e saremeo sempre legati per crescere nostra figlia”.